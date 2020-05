Frontalkollision in der S-Kurve: Strecke zwischen Ibach und Seewen gesperrt Am Samstagnachmittag kam es um 14.30 Uhr auf der Gotthardstrasse zwischen Ibach und Seewen zu einem massiven Verkehrsunfall. Zwei Audi prallten in der S-Kurve ineinander. Es gab offenbar zwei Verletzte. 16.05.2020, 16.39 Uhr

Der Audi aus dem Kanton Zug erlitt Totalschaden. Bild: Geri Holdener

(gh/ip) Die beiden Fahrzeuge kollidierten am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Gotthardstrasse zwischen Ibach und Seewen. Mitarbeiter des Rettungsdienstes Schwyz und die Kantonspolizei waren rasch vor Ort. An einer unübersichtlichen Stelle in der S-Kurve prallten ein Audi mit Zuger Nummernschildern und ein Audi mit Schwyzer Kennzeichen heftig ineinander.

Die Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um zwei beteiligte Personen. Die Strasse musste für die Rettungsarbeiten und zur Klärung des exakten Unfallhergangs komplett gesperrt werden. Wie es zur frontalen Kollision kommen konnte, ist noch unklar. Es sind noch einige Fragen offen.

Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz rückte aus, um ausgelaufene Flüssigkeiten auf der Fahrbahn zu binden. Der Verkehr wird beim Mythen Center in Ibach und bei der Mythenblick-Verzweigung in Seewen durch Feuerwehrangehörige umgeleitet. Die waren ohnehin ganz in der Nähe, weil die Schadenwehr nach wie vor für die Löscharbeiten beim «Kristall» engagiert ist.