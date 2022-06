Beim FC Küssnacht brodelt es: Sportchef ist schon wieder weg

Fussball Beim FC Küssnacht brodelt es: Sportchef Gugger ist schon wieder weg Nach einer nur sehr kurzen Amtszeit gibt Sportchef Peter Gugger seine Demission bekannt. Die Gründe. Jetzt kommentieren 28.06.2022, 10.22 Uhr

Peter Gugger bringt in seinem Rucksack Erfahrungen vom FC Zürich, den Young Boys und den Grasshoppers mit. Bild: PD

Nachdem Gugger als langjähriger Fussballprofi in Küssnacht das Amt des FCK-Sportchefs übernommen hat, gab er es auch schon wieder auf. «Nach einem Gespräch mit dem Co-Präsidenten Peter Hess stellte ich mit Erstaunen fest, dass wir nicht die gleichen Ziele verfolgen.»

Daher sei es für ihn nicht mehr möglich gewesen, das Amt des Sportchefs weiterzuführen, gab Peter Gugger zur Auskunft. «Ich glaube, der Verein versteht das Amt des Sportchefs nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Für mich wurde es daher immer schwieriger, so zu arbeiten. Darum mein Rücktritt», so der ehemalige YB-Profifussballer.

Gugger sprühte vor Tatendrang

Im Frühling vor einem Jahr ist der ehemalige Profifussballer und Trainer Peter Gugger auf den FC Küssnacht zugekommen und hat seine ehrenamtlichen Dienste angeboten. Der FCK nahm dankend an, war der Posten des Sportchefs doch vakant und sprühte Gugger vor Tatendrang.

Es folgte eine Zusammenarbeit, in welcher der heute 75-Jährige der ersten Mannschaft sehr nahestand und viele Trainings und Spiele mitverfolgte. Gugger betonte immer wieder, dass er bereit sei, Schritte auf den Amateurfussball zuzumachen und seine Erwartungen entsprechend anzupassen.

Schweren Herzens von Engagement getrennt

Nach der abgeschlossenen Saison hat die Vereinsführung gemeinsam mit Peter Gugger eine Standortbestimmung gemacht. «In Sachen Professionalität lagen die Vorstellungen vom Ex-Profi auf der einen und dem Dorfverein auf der anderen Seite zu weit auseinander», sagt Co-Präsident Peter Hess.

Peter Gugger, der schon mehrfach öffentlich betont hat, dass er die erste Mannschaft aus der dritten Liga herausführen möchte, sieht dies genauso. Schweren Herzens habe er deshalb eingesehen, dass ein fortgesetztes Engagement nicht sinnvoll sei. Der FC Küssnacht ist froh, mit Peter Gugger im Guten auseinandergehen zu können.

Der Verein bedankt sich bei ihm für seinen Einsatz, wünscht ihm für die Zukunft das Beste und hofft, Peter Gugger fortan als Zuschauer auf dem Luterbach begrüssen zu dürfen. (busch/ml)

