Fussgänger in Lachener Tiefgarage angefahren – Polizei sucht Zeugen In der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Lachen hat eine Autofahrerin einen Senioren angefahren und ihn daraufhin ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Schwyz sucht nach Personen, die den Unfall beobachtet haben. 31.08.2020, 17.00 Uhr

(lil) Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr wurde in Lachen ein 80-jähriger Mann in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Lachen angefahren. Die 29-jährige Autofahrerin habe den leicht Verletzten ins Spital gebracht. Dies teilt die Kantonspolizei Schwyz am Montag mit.