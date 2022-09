Galgenen: 80-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Galgenen 80-Jähriger auf Fussgängerstreifen angefahren Am Mittwochmorgen kam es auf der Kantonsstrasse in Galgenen zu einer Frontalkollision zwischen einem Fussgänger und einem Lieferwagen. Jetzt kommentieren 07.09.2022, 15.23 Uhr

Die Unfallstelle in Galgenen. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Zum Unfall kam es kurz vor 10 Uhr. Der 80-Jährige überquerte in Galgenen auf der Kantonsstrasse den Fussgängerstreifen. Gleichzeitig fuhr ein Lieferwagen in Richtung Lachen. Der 41-jährige Lieferwagenlenker fuhr frontal in den 80-Jährigen hinein. Dieser wurde dabei schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine ausserkantonale Spezialklinik. (rem)