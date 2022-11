Magdalena in Rickenbach: Dominik Hartmann ist der beste Koch

Gastronomie Dominik Hartmann ist der beste Koch im Kanton Schwyz Im neuen «Gault Millau» steigen das «Magdalena» in Rickenbach und der «Kaiserstock» in Riemenstalden auf. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 08.11.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominik Hartmann im Restaurant Magdalena in Rickenbach. Bild: Dominik Wunderli (Schwyz, 11. April 2022)

Am Montag wurden die neuen Punkte im Kulinarik-Himmel verteilt. Dominik Hartmann vom «Magdalena» in Rickenbach ist Aufsteiger des Jahres in der Deutschschweiz I. Das verkündete am Montagmittag der «Gault Millau». Das «Magdalena» steigt auf 17 Punkte auf. Und dies nur ein Jahr nach dem Aufstieg auf 16 Punkte und zwei Jahre, nachdem Hartmann als Entdeckung gefeiert worden war. Erstaunlich, was das «Magdi»-Team in nur zweieinhalb Jahren erreicht hat.

Stetig geht es nach oben. «Ein junger Mann startet durch. Mit einem motivierten Team. Mit einem mutigen Entscheid: 100 Prozent vegetarisch!», schreibt der Guide in diesem Jahr. Vegetarisch sei auf dem Land keine Selbstverständlichkeit. Doch der Guide ist begeistert: «Gemüse- fonds voller Power. Wunderbare Löffelgerichte. Grandiose Inszenierungen von Rande, Kerbel und Aubergine. Dominik Hartmann kocht mit traumwandlerischer Sicherheit.»

Im Gault Millau 2023 fällt die Kritik zum «Magdalena» denn auch sehr ausführlich aus. «Die einzelnen Gänge sind der Hammer», wird gelobt. Und weiter: «Im ‹Magdi› kocht man zu 100 Prozent gemüsebasiert. Beim Fischer und Metzger der Region hat sich der Jungstar freundlich abgemeldet. Ganz schön mutig!» Laut Guide folgen die vorwiegend jungen Gäste dem Konzeptwechsel mit Begeisterung.

Der Aufsteiger des Jahres feierte gestern seine Auszeichnung in Rougemont im Kreise der vom «Gault Millau» Ausgezeichneten. «Es ist eine schöne Anerkennung, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagte Hartmann auf Anfrage des «Boten». Der 30-jährige Koch bezeichnete die 17 Punkte als eine megaschöne Auszeichnung für das ganze Team. Ihn freue, dass die Arbeit, die das Team täglich leiste, wertgeschätzt werde.

Dominik Hartmann ist nach der Pensionierung von Franz Wiget vom «Adelboden» in Steinen, der auf 18-Punkte-Niveau kochte, der beste Koch im Kanton Schwyz. Wiget sagt, zu seinem Nachfolger und zum Generationenwechsel befragt: «Alle Achtung. Ich gratuliere. Er hat eine eigene Handschrift, die Qualität stimmt. Grosse Anerkennung.»

«Selbst ein einfacher Nüsslisalat schmeckt hier besser»

Einen Punkt mehr gibt es auch im Restaurant Kaiserstock in Riemenstalden: Das beliebte Gasthaus hat neu 16 «Gault Millau»-Punkte. «Der ‹Kaiserstock› ist für alle da: für Wanderer und Tourenfahrer. Aber so langsam haben die Feinschmecker die Mehrheit in den heimeligen Säli», schreibt der Guide. Diese Tendenz wird von «Gault Millau» mit dem hochverdienten 16. Punkt gerne unterstützt. «Selbst ein einfacher Nüsslisalat schmeckt hier besser als anderswo», lobt der Guide weiter. Robert Gisler und sein Sohn Joël freuen sich und stehen weiterhin motiviert am Herd. Robert Gisler meint: «Für uns ist das eine Genugtuung.»

Ausserschwyzer begeistert im «Adlon» in Berlin

Zu den besten Schweizer Köchen gehört der Schwyzer Reto Brändli. Der Koch aus Pfäffikon wird vom Guide in diesem Jahr als «unser Star im Ausland» bezeichnet. Und weiter: «Ein junger Schwyzer mischt Berlin auf!» Brändli, Jahrgang 1991, geht im weltberühmten Hotel Adlon auf Sternejagd. Gelernt hat auch er bei den Besten, wie Dominik Hartmann unter anderem bei Andreas Caminada.

Die besten Restaurants im Kanton Schwyz

17 Punkte Rickenbach: Magdalena (plus 1)

16 Punkte Ried-Muotathal: Adler Riemenstalden: Kaiserstock (plus 1)

15 Punkte Einsiedeln: Chez Renate Feusisberg: Mauri’s La Casa (plus 1)

14 Punkte Brunnen: Beaufort Brunnen: Birdy’s by Achtien (neu) Feusisberg: Panorama Resort & Spa

13 Punkte Schwyz: Engel Schwyz: Obstmühle

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen