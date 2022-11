Gastronomie «Kaiserstock» in Riemenstalden steigt auf – neu 16 Punkte Robert Gisler erklärt, was diese Auszeichnung für seinen Familienbetrieb in Riemenstalden bedeutet. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 08.11.2022, 11.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Robert Gisler vom Restaurant Kaiserstock in Riemenstalden steigt auf 16 Punkte auf. Bild: Stefan Kürzi

Im «Gault Millau» 2023 bekommt der «Kaiserstock» einen Punkt mehr. Was bedeutet Ihnen dieser Aufstieg auf 16 Punkte?

Wir haben Freude, und es ist für uns eine Genugtuung. Mein Sohn Joël freut sich besonders. Er arbeitet auch im Betrieb. Wir beide haben das zusammen erreicht. Joël ist 20 Jahre alt, kocht für sein Alter sehr gut und hat den Plausch an den Punkten.

Wie schaffen Sie diese Konstanz auf dem hohen Niveau?

Zu 95 Prozent ist das grundsolides Handwerk. Das ist unser Beruf. Wir fangen täglich von Grund auf frisch an, das ist Knochenarbeit und die grösste Herausforderung. Dazu kommen Inspiration und Kreativität. Jeden Tag sagen wir uns: Es ist ein guter Tag, und wir bringen das Beste.

Wird sich nun mit einem Punkt mehr im «Kaiserstock» etwas ändern?

Nein. Punkte sind keine Vorschusslorbeeren. Wir erhalten diesen Punkt für das, was wir gemacht haben. Sie sind Motivation, das Niveau zu behalten und uns zu verbessern. Wir «geschäften» hier schon seit 25 Jahren. Die Gäste wissen, worum es bei uns geht und freuen sich mit uns. Es ist vielleicht ein ganz kleiner Kreis, der uns nicht kennt und nun vielleicht auf uns aufmerksam wird. Unser Restaurant liegt nicht direkt an der Strasse. Wer zu uns nach Riemenstalden kommt, weiss, was man bei uns erwarten darf.

Was ist Ihnen wichtig?

Mir persönlich ist die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Für mich ist das kein Modewort, wir machen das wirklich.

Ihre Öffnungszeiten sind seit einiger Zeit von Donnerstag bis Sonntag. Bringt das eine Entlastung?

Wir haben uns nach dem ersten Lockdown für diese Viertagewoche entschieden. Es ermöglicht uns eine Bündelung. Ist es erforderlich, können wir von Montag bis Mittwoch für das Geschäft vorarbeiten. Die Mitarbeitenden haben frei. Auch wir können dann einmal einen Ausflug oder bei schönem Wetter eine Bergtour machen. Die Gäste wissen, dass sie von Donnerstag bis Sonntag ab halb 12 zu uns kommen und durchgehend essen können. Doch wir sind an diesen vier Tagen gefordert. Unseren Gästen ist eine grosse Karte wichtig. Die Leute wollen heute nicht mehr um Punkt zwölf Mittagessen oder abends um 19 Uhr. Das entlastet uns in den Stosszeiten. Stundenmässig arbeiten wir nicht viel weniger. Der Umsatz ist etwa derselbe, wie wenn wir fünf Tage geöffnet hätten.

Dominik Hartmann vom «Magdalena» in Rickenbach absolvierte bei Ihnen die Kochlehre. Er kommt neu auf 17 Punkte. Was sagen Sie zu seinem Erfolg?

Ich gönne ihm das. Er ist jung und hat gute Ideen. Er bereichert die Region. Heute muss man das Konkurrenzdenken vergessen. Es braucht viele gute Restaurants. Dass Franz Wiget in Pension ging, ist für die Region kulinarisch ein Verlust. Er hat der Region so viel gebracht. Gehe ich in die Ferien, schätze es ich es jeweils auch, wenn es eine Auswahl guter Adressen zum Essen gibt. Der «Gault Millau» mit Chefredaktor Urs Heller fordert und fördert die Jungen und gibt ihnen die Chance.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen