Schwyzer Wirte zur Zertifikatspflicht: «Besser als ein Lockdown»

Gastronomie Schwyzer Wirte zur Zertifikatspflicht: «Das ist besser als ein Lockdown» Die Zertifikatspflicht fordert die Wirte im Raum Innerschwyz sehr. Ein erneuter Lockdown wäre für viele aber das grössere Übel. Christoph Clavadetscher 23.09.2021, 08.02 Uhr

Thomas Meyer vom «Pluspunkt» in Brunnen und sein Team kontrollieren das Covid-Zertifikat von jedem Gast, wenn er das Restaurant betritt. Bild: Christoph Clavadetscher

Die Zertifikatspflicht trifft die Schwyzer Gastronomie erneut spürbar, dies zeigt sich bereits jetzt. So teilte beispielsweise das «Thaler Pub» via soziale Medien mit, dass die Bar bis auf Weiteres geschlossen bleibt, da ein sich lohnender Betrieb mit diesen Massnahmen nicht möglich sei.

Auch Thomas Meyer, Restaurationsleiter des Restaurants Pluspunkt in Brunnen, sagt: «Wir haben massiv weniger Gäste, es sind schon über 100 Stornierungen reingekommen, nur für September.» Doch trotz diesem Dämpfer betont Meyer: «Ich sage ganz klar: Das ist besser als ein Lockdown.»

Diese Meinung vertreten viele Wirte. Es wird auch kritisiert, dass rebellischen Wirten in den Medien eine zu grosse Plattform geboten werde, obwohl sich die grosse Mehrheit an die Vorgaben des Bundes halte. «Ausrufen nützt nichts», sagt Hubert Kälin vom «Walhalla» in Einsiedeln. «Schauen wir doch alle gemeinsam positiv nach vorne, es kommt schon gut.»

Wichtig sei, dass die Bevölkerung trotzdem rausgehe und die Gastrobetriebe besuche. «Nicht nur wegen unserer Branche, auch wegen der Zulieferer und anderer. Was sicher niemandem etwas nützt, ist ein Boykott der Restaurants», so Kälin. Das «Walhalla» freue sich über jeden Gast, alle seien willkommen, egal ob mit 3G oder ohne Zertifikat, ob drinnen oder draussen auf der Terrasse oder im Zelt.

Einheitliche Regeln werden geschätzt

«Die Überprüfung der Zertifikate ist zwar ein Zusatzaufwand, wir sind dem gegenüber aber offen eingestellt. Lieber so, als dass die Restaurants wieder schliessen müssen», sagt auch Ernst Weiss, Direktor des Seehotels Waldstätterhof in Brunnen, auf Anfrage des «Boten». Negative Feedbacks von Gästen habe es bislang kaum gegeben. Der «Waldstätterhof» könne aber auch davon profitieren, dass viele Hotelgäste reiseerprobt, geimpft oder ans Zertifikat gewöhnt seien. Das gleiche Bild zeige sich bei Hochzeitsgästen und Seminarteilnehmern.

Und Dani Windlin, Wirt im Gasthaus Adler in Küssnacht, findet es gut, dass für alle die gleichen Regeln gelten: «Wir wissen, was zu tun ist. Zudem bin ich froh, dass wir überhaupt den Betrieb geöffnet haben können. Ich habe eine Familie, die ich ernähren muss, und Angestellte, die ich bezahlen will.»

«Die Gäste zeigen voller Stolz ihr Zertifikat»

Auch im MythenForum Schwyz freuen sich die Verantwortlichen über jeden Gast, der trotz Zertifikatspflicht das Restaurant besucht. Denn in der ganzen Diskussion darf auch nicht vergessen werden, dass im Kanton Schwyz bald die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft ist und ohne Zusatzaufwand des Testens einkehren kann. «Die Gäste zeigen voller Stolz ihr Zertifikat und besuchen dann mit einem Lächeln das Restaurant. Das macht Freude», führt Gastronomie-Leiter Philipp Rüedi aus.

Zurück zu Thomas Meyer vom «Pluspunkt» in Brunnen. Er blickt optimistisch nach vorne und setzt auf das Gewohnheitstier Mensch: «Ich hoffe, dass es in ein paar Wochen wieder anders aussieht und sich alles etwas einpendelt, wenn sich die Leute daran gewöhnt haben – wie es bei allen anderen Massnahmen bisher auch der Fall war.»