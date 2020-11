«Gault Millau» Entdeckung Senkrechtstart für das Restaurant Magdalena in Rickenbach Im Schwyzer Ort Rickenbach freut sich die Crew des Restaurants Magdalena über die Auszeichnung «Entdeckung des Jahres» von «Gault-Millau». Hans Graber 16.11.2020, 15.16 Uhr

So ganz aus heiterem Himmel kam die Frohbotschaft nicht, der «Gault-Millau» hatte das Lokal online bereits überschwänglich gepriesen. Am Montag, punkt 12 Uhr mittags, erfüllten sich die nun alle Hoffnungen und noch ein bisschen mehr: Das Restaurant Magdalena in Rickenbach, Kanton Schwyz, ist für den «Gault-Millau» eine von zwei «Deutschschweizer Entdeckungen des Jahres», und auf Anhieb gibt es 15 Punkte.