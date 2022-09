Schwyz: Jetzt steht der Notfallplatz für ein Blackout-Szenario

Die Schwyzer Feuerwehr will an der Gewerbeausstellung Innerschwyz 2022 (Gewa) am Wochenende die Besucherinnen und Besucher fürs Thema Stromversorgung sensibilisieren. Es wird wertvolle Hinweise geben, etwa dass zu einem Notvorrat zu Hause nicht nur Essen und Trinken gehören, sondern auch allerlei Nützliches wie Batterien oder Taschenlampen. Die Feuerwehr ermuntert alle zur Installation der Alertswiss-App auf dem Handy. Hier lässt sich auch ein Notfallplan ausdrucken, der Schritt für Schritt erklärt, wie in einer Notlage vorzugehen ist. Merke generell: Papier funktioniert auch ohne Strom. An der Gewa will die Feuerwehr ebenfalls die Innerschwyzer Landwirte ansprechen. Ihnen wird die Anschaffung eines Notstrom-aggregats ans Herzen gelegt. Ein stromloser Hof kann tragische Folgen haben, wenn zum Beispiel der Heulüfter nicht mehr läuft oder die Melkmaschine. Auf die Schnelle kann da selbst die Feuerwehr nicht mit Ausrüstung aushelfen. Das Equipment wird schlicht und ergreifend nicht verfügbar sein. (gh)