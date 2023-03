Gemeinde Schwyz Zeughausareal in Seewen: Jetzt wird die Erschliessung geplant Stimmvolk der Gemeinde Schwyz bewilligt Kredit von 1,8 Millionen Franken. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 13.03.2023, 05.00 Uhr

Das Zeughausareal in Seewen: Ein Blick aus der Vogelperspektive. Bild: PD

Für die künftige Nutzung des Zeughausareals in Seewen als Dienstleistungs- und Gewerbestandort mit rund 700 neuen Arbeitsplätzen ist eine neue Erschliessung nötig. Diesem Ziel ist man in der Gemeinde Schwyz gestern einen Schritt näher gekommen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben einen Projektierungskredit in der Höhe von 1,8 Millionen Franken bewilligt – dies mit 2689 Ja- zu 1050 Nein-Stimmen. Der Ja-Anteil lag bei 71,92 Prozent, die Stimmbeteiligung betrug 35,82 Prozent.

Läuft alles weiter nach Plan, soll dem Stimmvolk im nächsten Jahr ein entsprechender Baukredit zur Abstimmung unterbreitet werden. Die Kosten für die Erschliessung des Zeughausareals werden – Stand heute – auf rund 47,5 Millionen Franken geschätzt, dies mit einer Kostengenauigkeit von plus/minus 25 Prozent.

Ein neuer Kreisel ist geplant

Bereits genehmigt hat das Stimmvolk den Bau der Muotabrücke West in Ibach, welche bis ins Jahr 2026 fertig erstellt wird. Nach der gestrigen Abstimmung geht es nun um weitere Strassenbauprojekte in Seewen: Ausgangspunkt der geplanten Erschliessung in Seewen bildet ein neuer Kreisel bei der Liegenschaft «Schwyzerhof». Ab da führt die Zufahrt über den heutigen Freiverlad der SBB in Richtung Zeughausareal. Der Freiverlad selbst wird in südlicher Richtung, an den unteren Rand des Zeughausareals, verlegt. Betrieben wird er künftig im Einbahnsystem mit einer eigenen Zu- und Wegfahrt ausschliesslich über die Muotabrücke West.

Derweil geht es auch auf dem Zeughausareal selber vorwärts. Im Moment liegt der Gestaltungsplan «Zeughausareal Seewen-Schwyz» öffentlich auf. Sollten keine Einsprachen eingereicht werden, könnte das Planwerk noch im laufenden Jahr genehmigt werden. Neben den geschützten Bauten sind vier Baubereiche für Neubauten mit einer maximalen Gebäudehöhe von 20 beziehungsweise 26 Metern vorgesehen.

