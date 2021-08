Tierpark Goldau spricht an GV über Neuzugänge und Neubauten

Generalversammlung Neubauten und Neuzugänge: Tierpark Goldau blickt auf ein interessantes Jahr zurück – trotz Corona ausgeglichenes Ergebnis An der Generalversammlung des Tierparks Goldau wurden das vergangene Jahr thematisiert und neue Projekte vorgestellt. Als Highlight bezeichnen die Verantwortlichen den Einzug der Fischotterdame. 28.08.2021, 21.45 Uhr

Am Samstag, 28. August, fand die 95. Generalversammlung des Vereins Natur- und Tierpark Goldau statt. Der Präsident der Verwaltungskommission, Prof. Dr. Silvio Herzog, blickte in seiner Begrüssung auf ein Jahr zurück, welches von zwei Extremen geprägt war: Zum einen die verordneten Schliessungen und der daraus resultierende leere Tierpark, zum anderen hohe Gästezahlen und erfolgreiche Bauprojekte. Wie der Tierpark Goldau in einer Mitteilung schreibt, betrug das Jahresergebnis 801'000 Franken. Der Betriebsertrag war damit um 1.5 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr, die Ausgaben konnten aber auch um denselben Betrag gesenkt werden.