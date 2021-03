Gersau Auto fliegt von der Strasse fast in den See Spektakulärer Unfall auf der Gersauer Seestrasse. Ein Auto durchbrach mitten im Dorf das Geländer und blieb vor den angelegten Booten liegen. Geri Holdener, Bote der Urschweiz 03.03.2021, 22.28 Uhr

Der Wagen durchbrach das Geländer und flog die Treppe hinunter. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz

Bei der Kollision, die sich am Mittwochnachmittag um ungefähr 15.20 Uhr ereignet hat, ist gemäss ersten Informationen nur Sachschaden entstanden. Das Unfallfahrzeug war dem See entlang von der Seite Vitznau her Richtung Brunnen unterwegs. Mitten im Dorf Gersau geriet das Auto von der Seestrasse, fuhr rechts auf das breite Trottoir, durchschlug das Stahlrohrgeländer, riss mehrere steinerne Zaunpfosten mit und kam ein paar Meter weiter unten auf der Beifahrerseite liegend direkt vor den Booten der Anlagestelle Schwert zum Stillstand.

Man darf von Glück im Unglück sprechen. Bei schönem Wetter und am Wochenende ist der Unfallplatz beim Bachauslauf ein beliebter Treffpunkt. Am heutigen grauen Mittwoch befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls offenbar niemand in unmittelbarer Nähe. Meldungen über Verletzte liegen keine vor.

Die Bergung des demolierten Wagens gestaltet sich relativ knifflig. Die grosse Herausforderung war, während des Anhebens des Autos die Boote nicht zu beschädigen. Zum exakten Unfallhergang gibt es noch keine offiziellen Informationen. Mitarbeiter der Kantonspolizei Schwyz waren vor Ort und nahmen die Spurensicherung an die Hand.