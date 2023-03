Unwetter: Baum kracht zwischen Gersau und Brunnen auf Strasse

Gersau-Brunnen Baum kracht auf die Seestrasse: Der Föhn liess seine Muskeln spielen Ein Föhnsturm brachte am Montag ganz kurz den Frühling in die Region Innerschwyz. Das lief nicht ohne Zwischenfälle ab. Kaum bricht der Föhn zusammen, droht der nächste Sturm. Geri Holdener Jetzt kommentieren 14.03.2023, 09.22 Uhr

Der Baumstamm versperrte auf der Seeseite die Fahrspur Richtung Brunnen. Bild: Leserbild

Es stürmt draussen. Im Verlauf des Montagnachmittags nahm der Föhn in unserer Region spürbar an Stärke zu. Das trieb die Temperaturen in die Höhe. Am Nachmittag wurden in Innerschwyz frühlingshafte 18 Grad gemessen.