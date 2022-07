Gersau «Den Videoschiedsrichter braucht es im Schwingsport nicht»: Premiere für Marco Ulrich am Eidgenössischen In rund sechs Wochen beginnt in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest – der 25-jährige Gersauer Marco Ulrich ist mit dabei. Simon Gerber Jetzt kommentieren 19.07.2022

Für einmal nicht im Sägemehlring: Landmaschinenmechaniker Marco Ulrich bei der Arbeit in der Werkstatt in Gersau. Bild: Alain Hospenthal

Besser hätte die Kranzfestsaison 2022 für Marco Ulrich nicht beginnen können: Am Zuger Kantonalfest landete der Gersauer im fünften Duell mit dem Sieg gegen den Topfavoriten Joel Wicki einen Coup und traf im Schlussgang erneut auf den gleichen Gegner.

Danach musste sich der 25-Jährige neun Wochen lang gedulden, bis er am Innerschweizer erneut mit dem Kranz gekrönt wurde. Am Bergkranzfest auf der Rigi erlitt Marco Ulrich eine Rippenprellung und musste den Wettkampf vorzeitig aufgeben. Der Landmaschinenmechaniker ist zuversichtlich, in Pratteln wieder fit antreten zu können.

Marco Ulrich, wie sieht Ihr perfekter Tag aus?

Wenn ich an einem Schwingfesttag frühmorgens gut aufstehe und bei hoffentlich schönem Wetter eine reibungslose Anreise zum Austragungsort habe. Dazu gehört auch, dass ich am Abend mit meiner Leistung zufrieden bin und ohne Verletzung die Heimreise antreten kann.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Mit einem Ferienjob bei der Holzbaufirma Schmidlin in Steinen.

Was war als Kind Ihr Traumberuf?

Bis zur vierten Primarklasse wollte ich Zimmermann werden. Ab der fünften Klasse hat mich dann Landmaschinenmechaniker mehr interessiert, wegen der Technik.

Welche Persönlichkeit würden Sie gerne einmal zu sich nach Hause einladen?

Den Eishockeyspieler Andres Ambühl vom HC Davos.

Welche Sportart interessiert Sie neben dem Schwingen am meisten?

Als Zuschauer bin ich oft bei Eishockeyspielen des EHC Seewen dabei.

Was ist Ihrer Meinung nach das Beste daran, wenn man Schwinger ist?

Die Kameradschaft und die gute Stimmung untereinander im Klub. Durch die Kontakte an Schwingfesten in der ganzen Schweiz entstehen viele schöne Bekanntschaften.

Welcher Schwinger war oder ist Ihr Vorbild?

Mein Cousin Andreas Ulrich. Er hat mich für den Schwingsport motiviert. Aber auch Roman Schelbert habe ich viel zu verdanken.

Sollte der Schwingsport den Videoschiedsrichter VAR einführen?

Diesen braucht es im Schwingsport nicht. Man lernt schon von klein auf, dass die Entscheide der Kampfrichter zu akzeptieren sind.

Welches sind Ihre persönlichen Ziele für das Eidgenössische?

Gesund und fit antreten zu können. Dazu will ich mit viel Leidenschaft meine Bestleistung abrufen. Ich freue mich sehr auf meine Premiere.

Wenn Sie einen Tipp wagen müssten: Wer wird Schwingerkönig 2022?

Der Berner Kilian von Weissenfluh. Er hat eine starke Mannschaft im Rücken und ist schwer zu besiegen.

Zur Person Marco Ulrich Geburtstag: 13. Juni 1997

Wohnort: Gersau

Zivilstand: ledig

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Hobbys: Biken

Schwingklub: Mythenverband

Anzahl Kränze: 8

Hinweis: Am letzten Augustwochenende steigt in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 (Esaf). Mit dabei sind voraussichtlich auch zwölf Schwinger aus Innerschwyz.

