Neue Leiterin für Gersauer Badi Cholplatz

Gersau Erneuter Wechsel in der Badi Cholplatz: Neue Strandbadleiterin will den Betrieb nun langfristig führen Die Gersauerin Irene Gabriel übernimmt neu die Badi Cholplatz. Im Frühling hat sie gleich das Rettungsbrevet absolviert – dazu ist die Sängerin gut vernetzt. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 12.05.2022, 15.07 Uhr

Die neue Strandbadleiterin Irene Gabriel freut sich auf die Saison, auf viele Gäste und auch auf viele, die Spass am Volleyballfeld (im Hintergrund) haben. Bild: Silvia Camenzind

«Ich freue mich auf die Saison und hoffe, dass das Wetter mitmacht», sagt Irene Gabriel, die neu das Strandbad Cholplatz führt. Gerade stimmt das Wetter, doch das Wasser ist mit 15 Grad noch kalt.

Die Gersauerin, die im Gsäs aufgewachsen ist, wohnt nun wieder in ihrem Heimatdorf. Sie hatte früher im Gastgewerbe gearbeitet, mag es, draussen zu werken, etwas mit Leuten zu machen, und schätzt die Selbstständigkeit. Deshalb reizt sie die Aufgabe als Strandbadleiterin. Im Frühling hat sie gleich das Rettungsbrevet absolviert.

Übersichtliche Speisekarte

«Das hier ist nach wie vor eine Kinderbadi», erklärt Irene Gabriel weiter. Sie hat die Speisekarte des Beizlis möglichst klein gehalten, damit sie den Betrieb alleine schafft. «Klein, übersichtlich, klassisch», sagt sie.

Bereits seit Karfreitag ist die Badibeiz bei schönem Wetter geöffnet. Das hat sich herumgesprochen. «Es kommen viele Leute, auch Leute, die noch nie in diesem Strandbad waren», strahlt Irene Gabriel. Sie ist gut vernetzt, einerseits von ihrer Tätigkeit im Gastgewerbe her und anderseits durch ihre Bekanntheit als Sängerin. Das Singen in einer Band will sie auf keinen Fall aufgeben. Es stehen auch Engagements an. Deshalb sieht sie die Badi als Tagesbetrieb.

«Es ist für mich Neuland, ich muss mich jetzt erst einmal einleben», fügt sie an und erklärt, dass sie beabsichtigt, die Badi längerfristig zu führen. Ihr Vorgänger hatte sich von Beginn weg nur für ein Jahr verpflichtet. Das Glück der neuen Leiterin ist, dass sie im Winter eine Arbeitsstelle auf sicher hat. Mit Freude blickt sie nun dem offiziellen Saisonstart am 15. Mai entgegen.

