Grausiger Fund an der Rigi: Bauer findet in Gersau einen Schädel

Gersau Grausiger Fund an der Rigi: Bauer findet einen Schädel In Gersau sind die sterblichen Überreste eines Mannes entdeckt worden. Die Polizei wurde eingeschaltet. Andreas Seeholzer, Bote.ch 30.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Landwirt ist am 1. Juni im Gebiet Scharteggli auf Gersauer Boden mit dem Aufräumen von Ästen und Geröll einer Lawine beschäftigt, als ihm plötzlich ein menschlicher Schädel entgegenkommt. Der Landwirt hatte eine kleine Tanne abgesägt, welche wie üblich im unteren Bereich sehr dichtes Astwerk besitzt. «Als ich die Tanne entfernte, rollt darunter der Schädel hervor», so der Gersauer.

Eine Stunde Fussmarsch vom Gipfel entfernt wurde an der Hochflue ein menschlicher Schädel gefunden. Bild: Andreas Seeholzer

Einen Schock habe er keinen gehabt, sagt der Landwirt, «der Schädel war sauber und muss schon länger dort gelegen haben». Der Mann hat sofort erkannt, dass es sich um menschliche Überreste handelt. Er informierte die Schwyzer Polizei, welche umgehend mit Spezialisten an die Fundstelle kam. Der Schädel wurde dem Institut für Rechtsmedizin in Zürich übergeben.

DNA-Analysen wurden verglichen

Wie die Schwyzer Staatsanwältin Sonja Mango auf Anfrage ausführt, konnte das Institut für Rechtsmedizin mittels DNA-Analyse aus dem gefundenen Knochenmaterial DNA extrahieren. Heute reicht schon weniger als ein Nanogramm an DNA aus, um eine DNA-Probe sicher einer Person zuzuordnen. Selbst bei bereits verwesten Leichen ist eine DNA-Analyse oft noch möglich.

Mittels polizeilicher Ermittlungsarbeit wurde zudem DNA-Vergleichsmaterial von einem an der Rigi Vermissten aus Holland besorgt. «Die beiden Proben stimmten überein», so die Staatsanwältin. Laut der Schwyzer Polizei gibt es keine Hinweise auf Dritteinwirkung. Es wird von einem tragischen Bergunfall ausgegangen.

Die Meldung von der Zuordnung erreichte schliesslich über die holländische Regionalzeitung «Provinciale Zeeuwse Courant» am 23. Juni die Öffentlichkeit: «Leiche des Vermissten nach zwei Jahren in der Schweiz gefunden.»

Ende September 2019 war der Schwyzer Polizei ein 30-jähriger Mann als vermisst gemeldet worden. Es lief damals eine grossangelegte Suche unter Federführung der Zürcher Polizei. Der Holländer war in der Stadt Zürich zum letzten Mal gesehen worden. Ebenfalls intensiv gesucht wurde im Gebiet Rigi Scheidegg, wo der Mann gemäss Hinweisen womöglich am Wandern war. Freunde des Vermissten reisten aus den Niederlanden an, um auf eigene Faust das Rigi-Gebiet abzusuchen. Die Angehörigen baten auf den sozialen Medien um die Mithilfe der Bevölkerung. Der Vermisste sei auf Medikamente angewiesen und benötige dringend Hilfe. Die Suchaktion wurde nach einigen Tagen ergebnislos abgebrochen.