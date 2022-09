Hohe Zustimmung für Schulhaus in Brunnen

Gersau Hohe Zustimmung für Schulhaus Der Bezirk Schwyz sagt deutlich Ja zur Schulraumerweiterung in Ingenbohl. Nadine Annen 25.09.2022, 20.36 Uhr

Mit dem Projekt wird die Schulanlage Leewasser umgebaut und um einen Neubau (linker Gebäudetrakt) erweitert. Visualisierung: PD

Schon seit Längerem hatte der Schwyzer Bezirksrat die Absicht, die Schulanlage der MPS Ingenbohl-Brunnen zu erweitern. Im Frühling konnte endlich ein Projekt vorgelegt und an der Bezirksgemeinde vom 19. April ausführlich präsentiert werden. Gestern nun haben die Schwyzer Bezirksbürgerinnen und -bürger aller Gemeinden der Ausgabenbewilligung über 7,667 Millionen Franken mit 74,06 Prozent Ja-Stimmen klar zugestimmt.

Am höchsten war die Zustimmung wenig überraschend in der Gemeinde Ingenbohl mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 83,04 Prozent. Ausser in Alpthal (53,78 Prozent Ja) und Unteriberg (59,45 Prozent Ja) lag der Ja-Stimmen-Anteil in keiner anderen Gemeinde unter 60 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 56,42 Prozent.

Der Bezirksschulpräsident Peter Geisser zeigte sich am Sonntagnachmittag «sehr glücklich» über das Resultat und bedankte sich für die grosse Zustimmung und das Vertrauen der Bevölkerung, insbesondere auch in der Gemeinde Ingenbohl.

Im Projekt vorgesehen ist der teilweise Umbau und die Sanierung des bestehenden Schulgebäudes Leewasser sowie ein neuer Anbau. Die Mittelpunktschule erhält dadurch vier neue Klassenzimmer, vier neue Gruppenräume, ein Zimmer für die integrative Förderung (IF) und eines für die Naturlehre, neue Räume für Holz- und Metallarbeiten, für das textile Gestalten und für die Hauswirtschaftstheorie sowie einen neuen Mehrzwecksaal, eine Einstellhalle unter dem Pausenplatz und einen neuen Ballsportplatz.

Neue Schulanlage soll im Juni 2025 bezugsbereit sein

Die Energie soll über die bestehende Grundwasser-Wärmepumpe gewonnen werden, und eine Fotovoltaikanlage von 200 Quadratmetern soll die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs decken.

Im Januar 2023 plant der Bezirk Schwyz die Eingabe des Baugesuchs. Spätestens Ende 2023 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden, sodass die neue Anlage auf das Schuljahr 2025/26 bezugsbereit wäre.