Gersau Mit dem Güselsack dem Ufer entlang: Aus Spass auf Putztour Der pensionierte Käsekuchenbäcker Josef Küttel geht einmal in der Woche auf dem Gersauer Kindliweg «güseln». Was motiviert ihn zu dieser Gratisarbeit? Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 11.08.2022, 07.55 Uhr

Josef Küttel auf seiner Tour am Ufer des Kindliwegs. Bild: Silvia Camenzind

Es war im März 2020, als ein Passant zu Josef Küttel sagte, es habe viel Güsel im Kindli gehabt. Es war die Zeit des ersten Lockdown, als man in der freien Natur etwas Tapetenwechsel suchte.

Josef Küttel sagte sich, gegen die Güselplage auf dem Seeuferweg nahe des Strandbades liesse sich etwas machen. Als Pensionierter hatte er Zeit und begann, regelmässig den Kindliweg zu reinigen. Er macht das bis heute. Zudem hat er auf dem Weg Tafeln aufgestellt; man möge den Weg sauber halten, steht darauf.

Frühmorgendliche Reinigungstour

Meist macht er seine Reinigungstour einmal pro Woche frühmorgens, bevor die Leute an den See zum Baden kommen. Vom Unterhaltsdienst des Bezirks Gersau hat er eine Greifzange erhalten, mit der er nun Zigarettenstummel und weiteren Abfall vom Boden hebt und in einem Güselsack verschwinden lässt. Am Ende seiner frühmorgendlichen Tour kann er den Abfall in den Bezirkscontainer geben.

Josef Küttel mag seine Freiwilligenarbeit. Er schätzt es, sich in der Natur zu bewegen, und sagt:

«Man kann nicht nur von den Sozialleistungen profitieren, man kann auch etwas machen.»

Zudem nehme er mit dieser Tätigkeit niemandem eine Arbeit weg. Manchmal kommt er mit Passanten ins Gespräch, die sagen, sie hätten auch Güsel gefunden und in die Kübel geworfen oder betonen, dass sie jeweils alles wieder mitnehmen.

Sensibilisieren statt büssen

An diesem Morgen sind der Kindliweg und das Seeufer sauber. Ein paar Zigarettenstummel, etwas Kaugummipapier, etwas Karton und Papier, eine Petflasche, die wohl oben auf der Strasse weggeworfen worden war, sind zu finden. Je sauberer das Ufer und der Weg sind, umso weniger getrauen sich die Leute, Ware einfach wegzuwerfen.

Josef Küttel schaut auch zu den Feuerstellen und platziert die Steine wieder korrekt. Da die jährliche Putzete der Röllizunft erst kurz zurückliege, sei es aktuell im Kindli sehr sauber. Er ist für die Sensibilisierung der Bevölkerung. Mit Bussen werde das Ziel wohl nicht erreicht.

