Fall Rotschuo in Gersau: Bundesgericht kommt zum Zug

Gersau Muss der Seezugang im Rotschuo öffentlich bleiben? Hauseigentümer zieht Fall ans Bundesgericht Nun hat sich auch das höchste Schweizer Gericht mit dem Gersauer Fall Rotschuo zu befassen. Die Beschwerdeführer haben beim Bundesgericht gegen den Entscheid des Schwyzer Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Liegenschaft Rotschuo. Bild: Andreas Seeholzer

Neue Runde im Fall um die Nutzung der Liegenschaft Rotschuo. Die Rotschuo Immobilien AG und die El Escondite Immo AG haben Beschwerde gegen den Entscheid des Schwyzer Verwaltungsgerichts vom 30. März 2022 erhoben. Dies bestätigt die Pressestelle des Bundesgerichts auf Anfrage. In der Regel dauert die Behandlung eines Falles beim Bundesgericht rund ein halbes Jahr, es ist also mit einem Entscheid noch in diesem Jahr zu rechnen.

Die Kantonsregierung und der Bezirksrat Gersau wollten dem ehemaligen Industriellen Rudolf Stump im Rotschuo erlauben, den öffentlichen Seezugang teilweise für sich privat zu nutzen. Das Verwaltungsgericht spricht in seinem Entscheid von einer im «Kern verpönten Aushöhlung der demokratisch abgestützten Grundordnung». Damit hiess das höchste Schwyzer Gericht eine Beschwerde des Heimatschutzes gegen die Privatisierung des Seeufers am Vierwaldstättersee gut.

Privater Seezugang war geplant

Der Bauherr knüpft den Bau einer neuen Hotelanlage im westlichen Teil der Liegenschaft an Bedingungen: Auf dem östlichen Teil, auf dem er sein Wohnhaus bereits saniert hat, will er den öffentlichen Seezugang nicht mehr gewähren. Im Gebiet bestehen zwei Gestaltungspläne, einer für das Areal Ost und einer für das Areal West. Die Idee war, die beiden Gestaltungspläne zu vereinen und auf dem östlichen Teil den Seezugang zu privatisieren.

Der Bezirksrat Gersau und die Regierung haben sich auf den Standpunkt gestellt, dass die Pläne für eine Teilprivatisierung des Seezugangs mit dem Gesetz vereinbar sind. «Die dem Kanton übertragene Aufgabe verlangt indes nicht, dass der freie Zugang der Öffentlichkeit an allen oder bestimmten Stellen des Seeufers zu gewährleisten wäre.»

Dies sieht das Schwyzer Verwaltungsgericht anders. Wie es in seinem Entscheid vom 30. März schreibt, verlangen die Zonenvorschriften, «explizit den Zugang zum See». Eine rein private Nutzung des Seeufers verlasse den Rahmen der möglichen Ausnahmebewilligungen. Von Bedeutung sei, dass die Zonenvorschriften explizit die Ermöglichung eines Zugangs zu See verlangen. Die Liegenschaft Rotschuo liegt in der Hotel- und Touristikzone sowie in der Intensiverholungszone. Eine «solch grundlegende Abkehr» von der in einem demokratisch abgestützten Prozess festgelegten planerische Grundordnung könne nicht mittels Erlass eines Gestaltungsplans erfolgen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen