Geschichte: Schwyz überrascht Fremde mit eigenartigen Adressen

Geschichte Schiissgässli, Gimmermeh und Käskuchengasse: Schwyz überrascht Fremde mit eigenartigen Adressen So manche Flurnamen, Ortsbezeichnungen und Strassennamen in unserer Region sorgen für fragende Blicke. Karl Horat 27.04.2022, 09.40 Uhr

«Auf üble Weise niederträchtig, heimtückisch», bedeutet das Wort laut Duden. Man geht denen nach Möglichkeit aus dem Weg, den Perfiden. Und jetzt dieses Strassenschild, nahe dem Parkplatz der Rotenfluebahn ob Schwyz: Perfidenstrasse. Ein ganzer Strassenzug mit zweifelhaften Anwohnern?

Ein Missverständnis, können Linguistinnen und Linguisten – Sprachforschende – beruhigen. Es liegt hier eine Umdeutung vor. Die ältere Generation in Schwyz soll den Ortsnamen noch als «Perfete» gesprochen haben. Das macht Sinn: Denn Archäologinnen und Archäologen haben da im Boden des Feldes Fundamente eines mittelalterlichen Wohnturmes geortet. Die Herkunft des heutigen Namens Perfiden wäre also bei Bervid oder Berfit zu suchen, was einst «fester Turm, Bollwerk» bedeutete.

Erinnerung an unbebaute Landwirtschaftsfläche

Beim verblüffenden Strassenschild Gimmermeh nordöstlich des Klosterdorfes Einsiedeln nahe dem Sihlsee liegt der Fall etwas anders. Viktor Weibel, Erforscher der Orts- und Flurnamen in den Kantone Uri, Nidwalden und Schwyz und Buchautor, verrät, dass es sich hierbei um einen «sprechenden Namen» handelt. Will sagen: Der Besitzer spricht da in direkter Rede zu seinem Boden und sagt ihm: «Gib mir mehr». Das war noch zu Zeiten, als sich da unbebautes Landwirtschaftsland erstreckte. Es war wohl ein Terrain, das weniger hergab als erwartet.

Viktor Weibel weiss, dass es in Innerschweiz nicht weniger als ein halbes Dutzend Wieslandstücke namens Gimmermee gibt. Nicht viel Ertrag abwerfende «Blätze» gab und gibt es hierzulande halt viele, zum Beispiel auch ein Gimmermee in Steinen und eines in Schwyz zwischen Tschütschi und Isackli.

Küssnachter Schiissgässli inzwischen umbenannt

Und wie kam Schwyz zu einer Käskuchengasse? Annemarie Trütsch meinte anlässlich einer Umfrage von Radio SRF 1: «Käskuchengasse kommt wahrscheinlich von einer Bäckerei, die an dieser Strasse war.» Für die Gasse nahe der St. Martinspfarrkirche ist es auf jeden Fall eine schöne und appetitanregende Bezeichnung. Ein verlockender Käskuchenduft scheint nach dem Lesen des Schildes alsbald in der Luft zu liegen.

Wie kam Schwyz zu einer Käskuchengasse? Bild: PD

Jedenfalls angenehmer als jener der Stinkgässli und Schiisgässli überall in der Schweiz. Es handelte sich da meist um ehemalige sogenannte Ehgräben in den kleinen Städtchen aus einer Zeit, als es noch keine Abwasserkanalisationen gab. In die oft nur einen guten Meter breiten Grabengässchen an den Häuserrückseiten befanden sich die Abtrittserker, von denen aus die Fäkalien vertikal in den Ehgraben hinabfielen.

Wegen des «pestilenzialischen Gestankes», so ein Chronist, waren die rückseitigen Fassaden mit möglichst wenig Fenstern versehen. In der Altstadt von Wil SG ist noch ein Stinkgässli erhalten und auch so beschildert. All die Schiisgässli wurden dann aber im Laufe der Zeit wohl auf Drängen der Anwohnenden umbenannt.

