Tierpark Goldau-Kurator gibt seine Stelle auf

Tierpark Goldau «Heute ist der Tierpark ein Kompetenzzentrum für Naturschutz» – der abtretende Kurator im Gespräch Nach 23 Jahren gibt Martin Wehrle seine Stelle als Kurator im Tierpark Goldau auf. Er spricht über Verhaltensstörungen bei Zootieren und ein Wunder bei den Bären. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 18.12.2022, 13.17 Uhr

Tierparkarzt Martin Wehrle bei einer Bartgeier-Operation. Bild: pd

Sie werden nach 23 Jahren Ihre Aufgabe als Kurator im Tierpark Goldau auf Ende März 2023 abgeben, eine Nachfolge wird derzeit gesucht. Was genau macht ein Tierparkkurator?

Ich kümmere mich um den Austausch von Tieren mit anderen Zoos, um die Naturschutzprojekte oder die Planung der Tieranlagen, auch leite ich das Tierpflegerteam und bilde dieses aus. Ich habe im Jahr 2000 im Tierpark begonnen, arbeitete aber immer auch in der privaten Tierarztpraxis, die Arbeiten im Tierpark übte ich als Teilzeitpensum aus. Bei der veterinärmedizinischen Versorgung der Tiere des Tierparks werde ich meine Tierarztkolleginnen weiterhin unterstützen.

Den Bereich des Kurators geben Sie nun ab.

Ja, dazu gebe ich auch meine Position als Geschäftsleitungsmitglied und stellvertretender Direktor ab.

Wie viele Stellenprozent machte das alles zusammen aus?

70 Prozent.

Ihnen ist im Tierpark Goldau mit dem Multifunktionsgebäude ein grosser Wurf gelungen: Hier sind nun eine zentrale Futterzubereitung sowie die Auffang- und Quarantänestation für Wildtiere untergebracht. Wie läuft es mit der Auffang- und Pflegestation?

Uns werden verletzte und kranke Wildtiere sowie verwaiste Jungtiere aus der ganzen Schweiz gebracht. Jedes Jahr steigt die Zahl der betreuten Tiere – im laufenden Jahr waren es über 300.

Welche Tiere werden zu Ihnen gebracht?

Vögel, Rehkitze, verletzte Sing- und Greifvögel, dieses Jahr kam sogar ein Gänsegeier mit Verdacht auf Vergiftung aus dem Gotthardgebiet, sowie fast alle Tierarten von der Schildkröte bis zum Luchs. Es sind verwaiste Jungtiere oder kranke respektive verletzte Tiere.

Wie werden diese Tiere behandelt?

Wir behandeln und pflegen diese Tiere, haben aber so wenig Kontakt wie möglich zum Einzeltier, um dieses nicht auf den Menschen zu prägen. Die Tiere entwickeln sich wild, womit sie später wieder in die Natur entlassen werden können.

Gibt es Tiere, die nicht mehr entlassen werden können?

Ja. Es kommt vor, dass Tiere nicht mehr ausgewildert werden können. Wir entscheiden jeweils, ob ein Tier in der Natur eine Perspektive hat. Wenn zum Beispiel ein Steinadler mit einer Flügelverletzung kommt, mit der er nie mehr hundertprozentig jagen kann, dann wird er erlöst. Wir suchen die beste Lösung für das jeweilige Tier, manchmal kann es auch sein, dass diese beste Lösung die Erlösung ist.

Zurück ins Jahr 2000. Wie können Sie die Entwicklung des Tierparks seither zusammenfassen?

Früher hat ein Zoo möglichst viele Tiere gezeigt, heute sind wir ein Naturschutzzentrum. Wir haben einen Bildungsauftrag, einen Forschungs- und Naturschutzauftrag, zudem wollen wir unseren Gästen ein Tiererlebnis und natürlich auch Erholung vom Alltagsstress bieten.

Zu den Auswilderungen: Es gibt ein Projekt für den Laubfrosch.

Ja. Bei den Laubfröschen haben wir sieben Jahre lang Laubfrösche im Sägel angesiedelt und führen nun das Monitoring weiter. Die Laubfrösche haben sich ausgebreitet, das ist eine der Erfolgsgeschichten des Tierparks.

Weiter züchtet der Park die vom Aussterben bedrohten Haustierarten.

Ja, wir züchten sogenannte ProSpecieRara-Rassen wie das Schwarze Alpenschwein, Poitou- und Barock-Esel, Hühner, Bündner Oberländer Schafe, Evolèner Rinder und Kaninchen. Das sind verschiedene Haustierrassen, die ein bedeutendes Kulturgut darstellen. Wir wollen unsere Besuchenden auch für die nachhaltige Lebensmittelproduktion sensibilisieren und ihnen zeigen, dass nur die Konsumation von tiergerecht produzierten Nahrungsmitteln diese auch fördert – und da können wir alle etwas dazu beitragen.

Interessant ist das Projekt mit dem Waldrapp.

Wir sind in einem EU-Projekt mit dabei, das wir bisher finanziell unterstützt haben. Heute gibt es eine Kolonie in Deutschland und zwei in Österreich. Für das Jahr 2024 ist in Goldau geplant, eine Kolonie aufzubauen: Die Waldrappe sollen als Zugvögel wieder nach Italien ziehen. Sie werden dann mit Leichtflugzeugen geleitet, um ihnen so den Vogelzug wieder beizubringen.

Wann wird der Tierpark Wildschweine auswildern?

(lacht) Da würden wir wohl nicht gut ankommen, wenn uns die Sauen abgingen.

Und den Luchs?

Der Luchs wurde in der Schweiz in den Siebzigerjahren ausgewildert, heute gibt es die Alpen- und die Jurapopulation. In der Alpenpopulation gibt es ein Inzuchtproblem, dem durch Wiederansiedlungen begegnet werden soll. Damit könnten Auswilderungen des Luchses in Zukunft durchaus ein Thema werden. Eine allfällige Auswilderung würde von einer Fachstelle koordiniert, der Tierpark könnte sicherlich Hand bieten.

Aber wie überlebensfähig sind Tierparktiere in der Natur? Könnte zum Beispiel ein im Zoo geborener Wolf in der Natur überleben?

Tiere, die ausgewildert werden sollen, müssen unter natürlichen Bedingungen aufwachsen. Dies ist in der heutigen Zootierhaltung mit den naturnahen Tieranlagen zunehmend gegeben. Wir haben vor ein paar Jahren einen verwaisten Jungluchs in unserer Station überwintert und im Frühling ausgewildert. Er hat bereits in den ersten Tagen in der Natur erfolgreich gejagt. Wölfe sind selbstständig in die Schweiz eingewandert, da die Nahrungsgrundlage mit den grossen Wildbeständen gut ist. Hier ist unser Fokus auf der Bildung und der Öffentlichkeitsarbeit – Auswilderung ist da kein Thema.

Was sind die grossen Veränderungen in Sachen Tieranlagen der letzten 20 Jahre?

Mit dem Sturm «Lothar» und dem zerstörten Wolfsgehege entstand die Wisent-Anlage, für die ich zu Beginn meiner Arbeit im Tierpark das Ende des Aufbaus mitgestalten durfte. Ein Quantensprung auf dem Gebiet der Zootierhaltung war die Bär- und Wolfanlage.

Wie läuft es mit der Bär- und Wolfanlage?

Die Anlage funktioniert heute noch sehr gut. Sie bietet den beiden Tierarten Interaktionen und Verhaltensanreicherung wie in der Natur. Bei der Grösse der Anlage haben wir einen Quantensprung gemacht. Die Anlage ermöglicht es unseren Besuchenden, die Tiere in einer Naturlandschaft beobachten zu können.

Bei der Haltung von Tieren auf engem Raum kann es zu Verhaltensstörungen kommen. Was kann diesbezüglich zur Bär- und Wolfanlage gesagt werden?

Stereotypien oder eben Verhaltensstörungen, wie im Kreis laufen oder den Kopf schwenken, haben die Bären in der neuen Anlage vollständig verloren. Man ist davon ausgegangen, dass solche Störungen nie mehr abgelegt werden können, doch das Beispiel der Bärin Fränzi lehrte uns etwas anderes: Für uns war es wie ein Wunder, wie sie schon am ersten Tag im neuen Gehege zu grasen begann und ihre arttypischen Verhaltensweisen zeigte, welche sie in der alten Anlage zwanzig Jahre lang nicht ausleben konnte. In der neuen Anlage haben die Bären ihre Stereotypien grösstenteils abgelegt. Es zeigte uns: Wenn Tieren die artgerechte Umgebung geboten wird, verhalten sie sich auch arttypisch.

Die Anlagen der Wildkatzen wurden auch umgebaut.

Es war eine Art überdachte Voliere, die nun doppelt so gross und nach oben offen ist. Die Katzen haben sich früher immer versteckt, nun können sie aus einem Besucherunterstand beobachtet werden. So fühlen sie sich in ihrem Territorium sicher und verstecken sich nicht mehr. Hier konnte mit minimalem Aufwand eine Tieranlage optimiert und so für die Katzen ein artgerechter Lebensraum geschaffen werden. Nach dem Umbau zeigten auch die Wildkatzen keine Stereotypien mehr. Durch diese Anpassungen wurde für die Tiere wie auch für unsere Besuchenden ein grosser Mehrwert geschaffen.

Zur Person Name : Martin Wehrle Geburtsdatum: 21. Juni 1963 Zivilstand: verheiratet Wohnort: Steinen Beruf: Tierarzt Hobbys: Sie sind in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen: Velo- und Bergtouren mit meiner Familie; unsere eigenen Vierbeiner (Hund, Pferd, Katzen) Lieblingsessen: (Fast) alle nachhaltigen Produkte aus der Umgebung

