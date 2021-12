Video: TeleZüri

Gesundheit Kanton Zürich ärgert sich über Schwyzer Steuergeschenke Es ist fast Weihnachten und der Kanton Schwyz beschenkt seine Bürger mit einer satten Steuersenkung. Im Nachbarkanton Zürich kommt das gar nicht gut an – weil dieser viele Schwyzer Intensivpatienten pflegt und keinen Rappen dafür sieht. 20.12.2021, 09.26 Uhr

Vier von elf Betten auf der Intensivstation sind im Kanton Schwyz noch frei. Grund dafür ist unter anderem, dass der Kanton Schwyz viele Patienten zur Behandlung nach Zürich schickt. Der Kanton Zürich kommt dann für die Kosten dieser Patienten auf. Die Beteiligung anderer Kantone an den Tarifen: keinen Rappen. Mehr noch: Der Kanton Schwyz hat seinen Bürgern kurz vor Weihnachten noch ein Geschenk gemacht und die Steuern um satte 30 Prozent gesenkt. In Zürich kommt das überhaupt nicht gut an.