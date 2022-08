Gesundheitswesen Kantonsrat sorgt sich um Spital-Qualität: Sämtliche Assistenzärzte in Einsiedeln sollen gekündigt haben Alle aktuellen Assistenzärzte im Spital Einsiedeln haben gemäss Arzt und SP-Kantonsrat Antoine Chaix auf Ende August ihre Stelle gekündigt. Nun muss die Regierung Stellung beziehen. Christoph Clavadetscher Jetzt kommentieren 11.08.2022, 15.37 Uhr

Der Einsiedler Arzt und SP-Kantonsrat Antoine Chaix möchte, dass sich der Regierungsrat zur aktuellen Lage im Spital Einsiedeln äussert. Konkret fordert er in einer Kleinen Anfrage eine Antwort auf die Frage, ob die aktuelle Trägerschaft des Spitals Einsiedeln noch in der Lage sei, die Grundversorgung entsprechend der vorgeschriebenen gesundheitspolitischen Vorgaben zu gewährleisten.

Stein des Anstosses ist die personelle Situation. «Fakt ist, dass alle aktuellen Assistenzärzte auf Ende August ihre Stelle gekündigt haben, da das Spital seinen Verpflichtungen betreffend Weiterbildungsverordnung nicht nachgegangen ist oder nicht nachgehen konnte», schreibt Chaix.

Ob die Stellen wieder ohne Qualitätseinbusse besetzt werden können, sei fraglich. Weiter habe sich die im Gesundheitsbereich sonst schon schwierige Personalsituation im Spital Einsiedeln aus verschiedenen Gründen auch im pflegerischen Bereich verschärft.

Chaix kommt zum Schluss: «In den letzten Monaten haben sich für Aussenstehende die Zeichen gehäuft, dass in der administrativen Führung die finanziellen Interessen den medizinisch-pflegerischen übergeordnet wurden.» Darum sei er besorgt, ob das Spital Einsiedeln die bisherige Qualität in der Grundversorgung aufrechterhalten könne, für die es bisher eingestanden sei und auch weiterhin einstehen müsste.

«Selbstverständlich erfüllt das Spital Einsiedeln seinen Auftrag»

Ob das mit den Kündigungen stimmt, dazu nahm die Medienstelle der Ameos Gruppe, die Betreiberin des Spitals Einsiedeln, auf Anfrage des «Boten» keine Stellung. Zu internen Abläufen und Fragen – wozu auch Kündigungen zählen – äussere sie sich in der Öffentlichkeit «nicht zuletzt aus Datenschutzgründen nicht».

Andres C. Nitsch, Bereichsleiter Kommunikation und Marketing, betont aber: «Selbstverständlich erfüllt das Ameos Spital Einsiedeln den an das Haus gestellten Auftrag, konkret die Not- und Grundversorgung der Region.» Die qualitativ hochstehende Versorgung der Patientinnen und Patienten sei jederzeit gesichert.

«Zum Leistungsauftrag befinden wir uns in einem transparenten Austausch mit den regionalen und kantonalen Behörden», ergänzt Nitsch. «Wir stehen den Behörden jederzeit und vollumfänglich zur Verfügung, sollten darüber hinaus Fragen oder Gesprächsbedarf aufkommen, zum Beispiel zur Umsetzung der Weiterbildungsverordnung oder zur Anfrage von Kantonsrat Chaix an den Regierungsrat des Kantons Schwyz.»

Das Personalabwerben wird zu einem grossen Problem

Die Ameos Gruppe sieht in der Personal- und Arbeitsmarktsituation grosse Herausforderungen. Man sei deshalb in verschiedenen Gremien mit Hochdruck daran, nachhaltige Lösungen dafür zu erarbeiten. Martin Stein, Mitglied des Vorstandes der Ameos Gruppe, engagiere sich zurzeit – in der Phase des Übergangs vom bisherigen zum neuen Spitaldirektor im Sinne grösstmöglicher Kontinuität – intensiv in Einsiedeln.

Das Spital Einsiedeln sei zwar ein wunderbares und qualitativ hochstehendes Regionalspital und solle dies auch bleiben. Doch könne es aufgrund seiner kompakten Grösse und seiner Lage nicht die gleiche Vielfalt und das für viele potenzielle Mitarbeitende attraktive städtische Umfeld bieten wie die grossen Häuser mit ihrer grossen Bandbreite an Angeboten.

Trotzdem sei man vom Standort Einsiedeln überzeugt und arbeite gerade in den letzten Wochen an verschiedenen Massnahmen, so zum Beispiel die Anstellungsbedingungen genau zu analysieren, zu vergleichen und noch attraktiver auszugestalten. Erste konkrete Schritte sollen bereits in den nächsten Tagen präsentiert werden können.

«Umso mehr befürwortet Ameos jede politische Initiative, die darüber hinausgeht, dass die Spitäler in der Schweiz sich gegenseitig das Personal abwerben, weil dieser Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt gerade für die kleineren Häuser existenziell immer bedrohlicher wird», sagt Nitsch.

