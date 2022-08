Gewässerschutz «Auch der Kanton müsste da mehr Druck machen»: Kritik an Schwyzer Umweltpolitik Der Nährstoffgehalt des Zugersees ist zu hoch. Zug und Luzern wurden bereits aktiv, Schwyz ist noch zurückhaltend. Alexandra Donner Jetzt kommentieren 11.08.2022, 15.03 Uhr

Einer der nährstoffreichsten Seen in der Schweiz – der Zugersee. Bild: Alexandra Donner

Der Phosphorgehalt im Zugersee liegt mit 80 Milligramm pro Kubikmeter Wasser über dem Doppeltem der erlaubten 30 Milligramm. Dies hat zur Folge, dass vermehrt Algen wachsen und den Fischen in tiefen Lagen der Sauerstoff ausgeht. Darum müssen gemäss der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung die Kantone bei zu hohem Nährstoffgehalt eines Sees eingreifen: Der oberirdische Zuströmbereich (Zo), also die Verunreinigungen der Seen und Flüsse durch Nährstoffe, etwa mit phosphorhaltiger Gülle, muss zum Schutz der Wasserqualität festgelegt werden.