Gewässerverschmutzung Geldstrafe für Schwyzer CVP-Ständerat – zieht Othmar Reichmuth das Urteil weiter? Das Schwyzer Bezirksgericht verurteilt Othmar Reichmuth wegen Seegrundentsorgung ohne Bewilligung. Dieser ärgert sich über das Urteil, weil er die Bewilligungspflicht extra vorher abgeklärt habe. Ruggero Vercellone 11.12.2020, 22.58 Uhr

Sowohl der ehemalige Schwyzer Baudirektor und heutige Ständerat Othmar Reichmuth – hier im Ständeratssaal...

Bild: Peter Schneider/Key (7. Dezember 2020)

...als auch der ehemalige Schiffsinspektor des Kantons Schwyz haben in fahrlässiger Weise gegen das Fischereigesetz verstossen. Sie hatten im Frühjahr 2014 keine Bewilligung eingeholt für die Verschiebung von kontaminiertem Seegrundmaterial im Brunner Föhnhafen. Zu diesem Schluss kam das Bezirksgericht Schwyz. Es verurteilte beide zu Geldstrafen von 15 Tagessätzen à 270 Franken (Reichmuth) respektive 280 Franken (Schiffs­inspektor), bedingt ausgesprochen auf zwei Jahre. Zudem müssen sie Bussen von 1100 Franken (Reichmuth) respektive 1050 Franken (Schiffsinspektor) bezahlen. Beiden wurden die Verfahrenskosten zu je einem Drittel auferlegt. Beide erhalten eine Prozessentschädigung von je rund 1300 Franken.

Übertretungen, kein Vergehen

Eine Verurteilung wegen Verstössen gegen das Gewässerschutz- und das Umweltschutzgesetz, wie das der Staatsanwalt gefordert hatte, fand nicht statt, weil das Bezirksgericht die Ansicht vertrat, dass keine belasteten Stoffe ins Gewässer eingebracht wurden, wie das im Gesetz verboten wird. Durch die Verschiebung des Materials habe es sich diesbezüglich bloss um Übertretungen und nicht um Vergehen gehandelt. Die Übertretungen seien verjährt, sodass die Verfahren in diesen Anklagepunkten eingestellt wurden.

Der Vorwurf des Ex-Schiffsinspektors, Baudirektor Reichmuth habe ihm unter vier Augen mündlich befohlen, das Seegrundmaterial aus Kostengründen illegal über die Hafenkante zu entsorgen, habe nicht zweifelsfrei erhärtet werden können. Es lägen dafür keine Beweise vor. Deshalb könne das keinem der beiden Beschuldigten an­gelastet werden. Unstrittig sei aber, dass der Baudirektor schriftlich den Auftrag erteilt habe, das Material zu verschieben. Da diese Verschiebung aber laut Fischereigesetz eine Bewilligung gebraucht hätte, habe sich der Baudirektor schuldig gemacht. Es sei für die Aktion kein Notstand vorgelegen, da die Verschlammung bereits Monate zuvor bekannt gewesen sei. Man hätte also genug Zeit gehabt, eine Bewilligung einzuholen, argumentierte das Gericht.

Bewilligung wurde beim Rechtsdienst abgeklärt

Der Schiffsinspektor, der von der Bewilligungspflicht gewusst habe, hätte laut Gericht auf das Einholen einer Bewilligung bestehen sollen, statt sich als reiner Befehlsausführer zu verhalten. Auch als blosser Befehlsausführer bleibe er nicht straflos. Deshalb habe er sich bei der Ausführung der Aktion ebenfalls strafbar gemacht.

Die Urteile des Bezirksgerichts, die gestern mündlich eröffnet worden sind, haben noch keine Rechtskraft erlangt. Auf Anfrage erklärten beide Parteien, dass sie die Urteile zuerst studieren würden. Erst danach wolle man entscheiden, ob die Sache ans Kantonsgericht weitergezogen werde oder nicht.

Als «störend» empfand Othmar Reichmuth in einer ersten Stellungnahme den Umstand, dass er – wie er es an der Verhandlung vor dem Bezirksgericht bereits ausgeführt hatte – die Frage einer Bewilligung beim Rechtsdienst abklären liess. Die Abklärungen hätten ergeben, dass es für die beabsichtigte Zwischenlagerung des Materials im See keine Bewilligung benötige.