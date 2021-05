Muotathal Noch immer liegt viel Schnee: Von Sommer auf der Glattalp noch keine Spur 240 Zentimeter Schnee liegen noch auf der Glattalp. Im letzten Winter war sie Ende Mai bereits schneefrei. Dass die Glattalp in Sachen Wetter und Schnee immer wieder für Aufsehen sorgt, hat seine Gründe. Ernst Immoos 25.05.2021, 08.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Löry Schelbert erreicht die Schneemessanlage auf der hochwinterlichen Glattalp nur mit Schneeschuhen. Bild: Ernst Immoos

Die Muotataler Glattalp ist und bleibt ein Wetter-Phänomen. Auf der 1850 Meter hoch gelegenen Alpmulde kennt der Winter bezüglich Kälte und Schneefall eigene Gesetze. Schweizweit gibt es auf dieser Höhe keine vergleichbaren Rekorde: Mit 52,5 Grad Kälte (7. Februar 1991) und 550 cm Schnee (12. April 1975) sucht die Glattalp längst einen Herausforderer.

Die riesigen Schneemengen 1975 hatten zur Folge, dass die Glattalp erst am 6. August als schneefrei galt. Winter mit wenig Schnee gab es selten: Im April 1972 betrug die höchstgemessene Schneemasse «nur» 185 cm. Bis auf der Glattalp üblicherweise der Schnee weg ist, wird im Tal längst das Heu unter Dach gebracht. Schon grün im Mai, das gab es auf der Hochalp in den vergangenen 35 Jahren erst viermal, 2007 und 2011 war der Schnee jeweils am 24. Mai weg. Ebenfalls im vergangenen Frühling 2020 war die Glattalp schon am 27. Mai als aper erklärt.

Am 14. Februar fielen die Werte auf minus 44,5 Grad

Auch der Winter 2020/2021 hatte es in sich. Am 14. Februar sanken die Werte bei der Glattalp-Messstation des Elektrizitätswerkes Bezirk Schwyz (EBS) auf sibirische 44,5 Grad unter Null. Am 17. März 2021 registrierte man mit 335 Zentimetern die höchste Schneemenge – und dieser ist der Frühling bei Weitem noch nicht Herr geworden.

Die kühlen und unbeständigen Monate April und Mai liessen wenig Schnee schmelzen, und immer wieder kam Neuschnee dazu. So hat Löry Schelbert vom EBS am vergangenen Freitag noch 240 cm Schnee registriert – und es sollte nicht der letzte Schneefall sein. Am Pfingsttag lag die Schneehöhe vorübergehend bei 250 cm. Ähnliche Schneehöhen wurden gegen Ende Mai 2018/2019 mit 230 cm Schnee gemessen. 225 cm notierte das EBS zur gleichen Zeit 1998/1999, 263 cm im Winter 1994/1995 und sogar 290 cm 1986/1987.

Wetter-Phänomen Glattalp hat einen Hintergrund

Die Glattalp oberhalb des Bisistals ist von hohen Bergen oder steilen Hängen eingekettet. Im hinteren Bereich der langen Mulde liegt der Glattalpsee. Aufgrund der besonderen Lage in einer Mulde ohne oberirdischen Abfluss kann sich unter idealen Bedingungen (wolkenlos, kein Wind) im Winter ein Kaltluftsee ausbilden, welcher dafür sorgt, dass die Temperaturen sehr tief absinken.

Die Unmengen Schnee, die dort fallen, haben sicher auch damit zu tun, dass die nahe liegenden Berge ein Abtreiben des Schneefalls verhindern und sich dieser so in der lang gezogenen Mulde niederlässt.

Im sogenannten «Schaffärch» steht ein Gebäude, an dem eine elektronische Wetterstation angebracht ist. Bei dieser automatischen Station werden öfter auch vor Ort Messungen durchgeführt. Obwohl diese moderne Messstation den Meteo-Anforderungen entspricht, anerkennt die staatliche MeteoSchweiz den Kälte-Rekord von 55,5 Grad nicht. Die Anlage sei nicht verifizierbar und die Glattalp im Winter unbewohnt, heisst es. Tatsache ist aber, dass die Schweiz bezüglich Kälte und Schneemengen auf einer Höhe von 1850 Metern über Meer nichts Vergleichbares zu bieten hat.