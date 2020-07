Gleitschirmflieger bei Landung in Unteriberg verletzt In Unteriberg hat sich am Sonntag ein Gleitschirm-Unfall ereignet. Der Pilot musste leicht verletzt ins Spital gebracht werden. 05.07.2020, 17.43 Uhr

(rem) Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr hat sich ein Flugschüler mit seinem Gleitschirm in Unteriberg bei der Landung verschätzt, ist über die Landezone hinausgeraten und tief in ein nahegelegenes Bachbett gestürzt.

Der 23-jährige Gleitschirmpilot konnte ohne die für die Bergung bereits angeforderte Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln geborgen werden. Der Verunfallte wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital überführt, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt.