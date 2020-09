Gleitschirmpilot stürzt in Brunnen ab und wird erheblich verletzt Ein Gleitschirmpilot geriet am Rappenflüeli in Brunnen in Not und stürzte in den Wald ab. 20.09.2020, 17.47 Uhr

Der Unfall geschah am Freitag gegen Mittag. Ein Gleitschirmpilot flog am Rappenflüeli in Brunnen als er in den Wald abstürzte. Den ausgerückten Rettungskräften gelang es rasch, den Verunfallten zu finden und zu bergen, so die Schwyzer Polizei in einer Mitteilung.