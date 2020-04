Glimmbrände sorgen in Immensee für Einschränkungen im Bahnverkehr In Immensee kam es zu drei Glimmbrände in einer Böschung. Die Feuerwehr Küssnacht und der Löschzug des SBB konnten diese Brände Löschen. Dabei kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. 22.04.2020, 17.49 Uhr

(swe) Bei der Kantonspolizei Schwyz ging am Mittwoch kurz nach 14 Uhr die Meldung ein, dass die Böschung am Bahndamm am Martinsweg in Immensee zu brennen beginne. Die Stützpunktfeuerwehr Küssnacht und der Löschzug der SBB konnten drei Glimmbrände in der Böschung orten, löschen und einschwemmen, heisst es in einer Mitteilung. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr.