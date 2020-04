77-jährige Frau stürzt in Goldau 30 Meter in den Tod Eine Frau ist am Rigiweg in Goldau gestürzt und anschliessend das steile Gelände hinuntergefallen. Die 77-Jährige zog sich beim Unfall tödliche Verletzungen zu. 17.04.2020, 16.06 Uhr

Die Rega stand ebenfalls im Einsatz. Bild: Gery Holdener

(zim) Am Freitag, 17. April, ist eine Frau kurz vor 10 Uhr am Rigiweg in Goldau tödlich verunfallt. Die 77-Jährige war gestürzt und fiel dann in steilem Gelände rund 30 Meter tief, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Dabei erlitt die Frau tödliche Verletzungen.