Bund baut Wildtierüberführung inklusive Bach über die Autobahn A4

Die diese Woche gestarteten Instandsetzungsarbeiten der A4 auf dem Abschnitt Goldau–Schwyz erfordern Spurabbauten sowie eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf 80 km/h. Bis Juni bleiben die Fahrbahnen in Richtung Gotthard gesperrt. Während dieser Zeit wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen auf der Fahrbahn in Richtung Zürich, also im Gegenverkehr, geführt. Von Juni bis September 2021 verlagert sich das Baustellengeschehen auf die Fahrbahnen in Richtung Zürich. Während dieser Zeit wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen auf der Fahrbahn in Richtung Gotthard, also wiederum im Gegenverkehr, geführt.