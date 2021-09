Goldau Erste neue Zugskomposition der Rigi Bahnen ist angekommen Der erste Zug der neuen Triebfahrzeug-Generation ist am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt worden und dabei erstmals auf den Zahnstangen der Rigi Bahnen AG gefahren. 17.09.2021, 22.00 Uhr

Die erste neue Zugkomposition der Rigi Bahnen während einer Testfahrt zwischen Goldau und der Station Kräbel an der Rigi. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Premiere geglückt: Am Freitagabend fuhr der erste Zug der neuen Generation der Rigi Bahnen erstmals auf den Schienen der Zahnradbahn. Das weiss-schwarz-bronzene Design ist eine Hommage an den ältesten Zahnradtriebwagen der Welt aus dem Jahr 1911. Bis der neue Zug in den fahrplanmässigen Einsatz kommt, sind laut der Rigi Bahnen AG noch umfassende Testfahrten und Inbetriebsetzungsarbeiten nötig. Interessierte können den neuen Zug am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr in Goldau auf dem Parkplatz Depot und der Depothalle während einer kurzen Führung besichtigen.