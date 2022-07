Goldau: Gleitschirmflieger verunglückt beim Landen

Goldau Gleitschirmler verunglückt beim Landen Am Donnerstagvormittag hat sich beim Gleitschirm-Landeplatz in Goldau ein Zwischenfall ereignet. Eine verletzte Person wurde mit der Rega ins Spital gebracht. Jetzt kommentieren 07.07.2022, 14.47 Uhr

Der Patient wird in den Heli geladen. Bild: Geri Holdener

Mehrere Polizeipatrouillen, ein Team des Rettungsdiensts Schwyz und ein Rettungshelikopter der Rega rückten am Donnerstagvormittag um 11 Uhr zum Gleitschirm-Landeplatz neben der Gotthardstrasse in Goldau aus.

Auf der offenen Wiese musste ein verletzter Patient medizinisch erstversorgt werden. Nach ersten Informationen handelte es sich um einen Gleitschirmunfall. Allenfalls war es beim Landeanflug zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem der Pilot aus geringe Höhe abgestürzt war.

Vor Ort waren nebst der Rega auch die Polizei und der Rettungsdienst. Bild: Geri Holdener

Die Ermittlung des genauen Unfallhergangs ist Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen. Unter anderem befragte man andere Gleitschirmpiloten und Passanten beim Landeplatz. Die Wetterverhältnisse waren am Donnerstagvormittag ideal für Flüge. Der Landeplatz ist vergleichsweise einfach anzufliegen.

Aufgrund der Verletzungen des Verunglückten entschlossen sich die Rettungkräfte, die Person mit dem Helikopter der Rettungsflugwacht in ein ausserkantonales Spital zu überfliegen. Nach vorläufigen Erkenntnissen vor Ort hat sich der Patient aber keine lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen.

Der Rega-Heli startet. Bild: Geri Holdener

Bereit am vergangenen Samstag war ein verunglückter Gleitschirm-Pilot ins Spital eingeliefert worden. Vor der Hopfräben in Brunnen war eine Notwasser-Übung schiefgelaufen. Ein Gleitschirmler schlug hart auf dem Wasser auf. Ein Motorboot brachte den Patienten an Land. Ein Team des Rettungsdiensts Schwyz leistete am Ufer medizinische Erstversorgung und überbrachte den Piloten per Ambulanz in Spitalpflege. (gh)

Mitarbeitende der Kantonspolizei unterhalten sich mit anderen Gleitschirmpiloten, um den Unfallhergang zu ermitteln. Bild: Geri Holdener

