Im Tierpark Goldau wachsen vier Kitze heran

Goldau Kleine «Königinnen der Berge»: Im Tierpark wachsen vier Kitze heran Aktuell rennen vier kleine Kitze zwischen den imposanten ausgewachsenen Steinböcken im Tierpark herum, darunter ein Zwillingspärchen. Diese dürften die erlebnisreiche Geschichte der Steinböcke in der Schweiz weiterschreiben. 15.06.2021, 09.53 Uhr

Im Tierpark sind vier Steinbock-Kitze anzutreffen. Bild: Tierpark Goldau

Die Tragzeit der Steinböcke beträgt rund fünfeinhalb Monate. Die Geissen bringen ihren Nachwuchs an möglichst unzugänglichen Orten zur Welt – meistens ein Jungtier, Zwillinge sind eine Seltenheit. Dies schreibt der Natur- und Tierpark Goldau in einer Medienmitteilung. Die Aufzucht von Jungtieren in der Bergwelt sei streng und verlange von den Tieren einiges ab – wenn es dann noch Zwillinge seien, sei das für eine Steinbockmutter äusserst belastend und darum eher selten.



Steinbock-Kitze stehen sehr schnell auf den Beinen und folgen ihren Müttern geschickt über Stock und Stein:

Bereits kurz nach der Geburt sind die Kitze relativ stabil auf den Beinen. Bild: Tierpark Goldau

Im Natur- und Tierpark Goldau verbringen die Mütter mit ihrem Nachwuchs die meiste Zeit auf den hohen Felsen und stossen nur zum Fressen zu der restlichen Gruppe. Sie trennen sich von den anderen Steinböcken, bis die Jungtiere richtig mobil sind. Diese verbringen viel Zeit zusammen, heisst es in der Mitteilung weiter:

«Fast wie in einem Kindergarten spielen sie, messen ihre Kräfte und springen geschickt auf den Felsen herum. Es ist ein spannendes und unterhaltsames Schauspiel.»

1906 wurden drei Tiere von Italien in die Schweiz geschmuggelt. Bild: Tierpark Goldau

Steinböcke kommen mit einem Gewicht von drei bis fünfeinhalb Kilo zur Welt. Es passiert also so einiges, bis sie ausgewachsen sind und bis zu 100 Kilo (Böcke) respektive 40 Kilo (Geissen) wiegen. So stehen den Kitzen, die im Mai 2021 im Tierpark geboren sind und deren Geschlecht aktuell noch nicht bekannt ist, noch gewaltige Wachstumsschübe bevor.

«Geschmuggelte» Wiederansiedlung

Was laut der Medienmitteilung vielfach vergessen geht: Der Alpensteinbock hat eine bewegte Geschichte. Er war Mitte des 19. Jahrhunderts fast komplett ausgestorben. Er wurde stark bejagt, da sein Fleisch und seine Haut sehr begehrt, die Hörner als Trophäen beliebt waren und letztere sogar als medizinisches Wunderheilmittel galten. Lediglich in einer Region zwischen dem Piemont und dem Aostatal gab es eine kleine Restpopulation im Jagdgebiet von König Vittorio Emmanuele II. Die Schweiz war schon bald interessiert, Steinböcke von Italien zu erwerben, um sie wieder in die Schweizer Alpen zu bringen. Doch der offizielle Versuch scheiterte. So wurden erste Tiere 1906 ins Land geschmuggelt, bis 1933 waren es total 59 Steinböcke, die so ihren illegalen Weg in die Schweiz fanden.

Vor 110 Jahren wurden in der Schweiz die ersten Alpensteinböcke wieder angesiedelt. Bild: Tierpark Goldau

Diese Tiere entwickelten sich prächtig und vermehrten sich, so dass 1911 die ersten Tiere im Kanton St. Gallen ausgewildert werden konnten. Insgesamt leben heute in der Schweiz wieder rund 18’500 Steinböcke, im Alpenraum wieder über 55’000. In der Schweiz ist der Steinbock geschützt, an manchen Orten wird er aber wieder gezielt bejagt – in der Schweiz sind es jährlich rund 1’000 Tiere. Da die Population genetisch verarmt, sprich, die genetische Vielfalt gering ist, werden die Kolonien gezielt durchmischt, um eine bessere Vielfalt und damit eine bessere Anpassungsfähigkeit zu erreichen. (pw)