Goldau Lieferengpässe bei Medikamenten wegen Grippewelle – für Apotheken bedeutet das Mehraufwand Unter dem Weihnachtsbaum wird dieses Jahr nicht nur gesungen, sondern auch grösstenteils gehustet. Medikamente sind gefragt – doch diese sind Mangelware. Der Lieferengpass bedeutet für Apotheken wie die Rigi Apotheke und Drogerie in Goldau noch mehr Aufwand als sonst. Muhammed Ali Keskin 25.12.2022, 12.50 Uhr

Quelle: Tele1

Leere Schubladen und Lieferzeiten unbekannt: Der Medikamentenmangel ist in der Schweiz akut. Die Liste der fehlenden lebensnotwendigen Medikamente beim BAG wird immer grösser. Gemäss der Datenbank Drugshortage fehlen im Moment über 900 Medikamente in der Schweiz. Das sind vor allem die günstigeren Medikamente gegen die Grippe und Sirup für die Kinder. Nicht nur die Grippewelle, sondern auch die Pandemie in China sorgen für leere Regale.