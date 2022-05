Neuer Direktor für Tierpark Goldau: Stefan Meier startet im Juli

Goldau Neuer Tierpark-Direktor gewählt: Stefan Meier löst Anna Baumann ab Der Tierpark Goldau erhält mit Stefan Meier einen neuen Direktor. Der 44-jährige gebürtige Basler übernimmt seine Aufgabe am 1. Juli. Larissa Gassmann 09.05.2022, 09.44 Uhr

Beim Natur- und Tierpark Goldau gibt es bald einen Wechsel an der Spitze: Stefan Meier folgt dabei als Direktor auf Anna Baumann. Der 44-jährige Meier wurde von der Verwaltungskommission des Natur- und Tierparks gewählt. Er tritt die Nachfolge von Baumann am 1. Juli an, wie der Tierpark in einer Medienmitteilung schreibt.