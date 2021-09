Neuer Bahnhofplatz in Goldau feierlich eröffnet

Goldau ÖV-Drehscheibe der Region Schwyz: Bahnhofplatz mit Volksfest eröffnet Mit Festansprachen, einem Volksapéro und attraktivem Rahmenprogramm wurde am Samstag der neue Bahnhofplatz Goldau eingeweiht. Der Platz ist eine Visitenkarte für die ganze Region. Guido Bürgler Jetzt kommentieren 13.09.2021, 15.22 Uhr

Die Eröffnung des Bahnhofplatzes war ein Freudentag. Bild: Guido Bürgler, Bote der Urschweiz

Seit dem 13. Dezember 2020 ist der neue Bahnhofplatz Goldau in Betrieb. Nun wurde er am Wochenende festlich eingeweiht. Das Wetter war prächtig. Von zehn bis zwölf Uhr fand der offizielle Teil statt, inklusive Volksapéro. Der zuständige Gemeinderat Christoph Ottinger konnte viel Prominenz begrüssen. Für die musikalische Mitgestaltung der Feier sorgte am Samstag der Musikverein Goldau mit rassigen Blasmusikklängen, zum Beispiel mit dem Hit «Böhmischer Traum». Der Besucheraufmarsch hielt sich zu Beginn noch in Grenzen, doch ab Mittag waren Hunderte Leute vor Ort, um den wichtigen und freudigen Tag zu feiern. Das Festgelände war coronabedingt abgesperrt.

Gemeindepräsident Ruedi Beeler zeigte sich sehr erfreut über den neuen Bahnhofplatz: «Das intensive Schaffen am gemeinsamen Ziel hat sich sehr gelohnt.» Frau Landammann Petra Steimen-Rickenbacher lobte die gute Zusammenarbeit und sagte:

«Die zentrale Lage von Arth-Goldau hat grosses Potenzial für eine wirtschaftliche Weiterentwicklung mit neuen Arbeitsplätzen.»

Nach den Ansprachen segnete Pater Francis den Platz ein.

ÖV-Drehscheibe der Region

Die nachmittäglichen Führungen durch den neu gestalteten Bahnhofplatz stiessen auf grosses Interesse. Ein Ehepaar freute sich, dass man beim Umsteigen alles sehr schnell finde, die Anbindung von Bahn und Bus sei optimal gelungen. In kulinarischer Hinsicht konnte man sich am Festbankett in der Tiefgarage oder droben auf dem Platz am Grill- und Getränkestand verwöhnen lassen. Das von Erich Ketterer moderierte Nachmittagsprogramm bot fürs Auge und Ohr viel Abwechslung.

Für Stimmung sorgten die TrendDancers Goldau, der Tambourenverein Arth-Goldau, dann auch Marco Costa, Goldau (Alleinunterhalter, Strassenmusikant), und die Alphornformation «Üri, Schwyz und Unterröck». Die Kinder – die Bahnreisenden der Zukunft – hatten viel Spass auf dem neuen attraktiven Spielplatz sowie mit den Movecars, Kapla-Hölzern und weiteren Attraktionen.

Der neu gestaltete Bahnhofplatz Goldau ist eine moderne ÖV-Drehscheibe und eine Visitenkarte der ganzen Region. Herzstück ist der zeitgemässe Busbahnhof mit fünf behindertengerechten Perrons. Die Autos fahren nicht mehr auf den Platz, sondern in die neue eingeschossige Tiefgarage. Teil des neuen Bahnhofplatzes sind auch die neue Poststelle, das Bistro Bahnino (Pfenniger), das neue Kioskgebäude und ein attraktiver Kinderspielplatz.