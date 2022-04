Tierpark Goldau Offizieller Start des Neubaus: Erlebnishalle, Wohngebäude und Piazza werden Ende 2023 eröffnet Die Baugrube für das Besucher-Projekt mit dem neuen Tierpark-Eingang ist gegraben. Die Eröffnung des Gesamtprojektes ist auf den Herbst oder Winter 2023 geplant. Roger Rüegger 26.04.2022, 16.28 Uhr

Der Neubau mit dem integriertem Bergsturzmuseum und der Erlebnishalle des Natur- und Tierparks Goldau ist am Dienstag mit der Grundsteinlegung symbolisch lanciert worden. Der Eingang ist seit Oktober 2021 nicht mehr an der Parkstrasse. Nach der Eröffnung des Provisoriums an der Steinerbergstrasse wurden die bestehenden Gebäude abgebaut.