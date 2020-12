Goldau Polizei stoppt Geisterfahrer auf der Autobahn A4 – so schützen Sie sich Für viele Autofahrer ein Alptraum: Auf der Autobahn kommt einem ein Fahrzeug auf der falschen Spur entgegen. Passiert ist es letzte Nacht im Kanton Schwyz. 31.12.2020, 11.20 Uhr

(rem) Am Mittwochabend ging kurz vor 22.30 Uhr ein Notruf bei der Kantonspolizei Schwyz ein, wonach auf der Autobahn A4 zwischen Schwyz und Goldau ein Geisterfahrer unterwegs sei. Gleichzeitig stellte eine Polizeipatrouille fest, dass ein Lieferwagen auf der Gegenfahrbahn auf Höhe Bucheneggen wendete und anschliessend korrekt in Richtung Schwyz fuhr. Eine weitere Patrouille konnte das Fahrzeug, das die Autobahn in Schwyz verlassen hatte und anschliessend in Richtung Goldau fuhr, anhalten und den Lenker einer Kontrolle unterziehen. Dem 48-Jährigen wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

So schützen Sie sich vor Geisterfahrer

Was tun, wenn ein Geisterfahrer entgegenkommt? Die Beratungsstelle für Unfallverhütung empfiehlt grundsätzlich: Hören Sie Radio und schalten Sie die Verkehrsmeldungen immer ein. Falls eine Meldung über einen Geisterfahrer erfolgt, befolgen fahren Sie rechts und überholen Sie nicht. Melden Sie unverzüglich der Polizei, falls Sie einen Geisterfahrer sichten. Falls ein Geisterfahrer unmittelbar entgegenkommt, sollte man sofort auf dem Pannenstreifen anhalten, um eine Kollision zu verhindern und den Notruf 117 zu wählen. Wichtig ist, dass man dabei möglichst präzise Angaben macht, etwa zu Marke, Farbe und Kontrollschild des falsch fahrenden Fahrzeuges. Auch der eigene Standort ist möglichst genau zu beschreiben, am besten mit der Kilometerangabe von der Leitplanke.

Und was tun, wenn plötzlich eine Blechlawine entgegenrollt? Sollte man selbst einmal versehentlich als Geisterfahrer unterwegs sein, fahren Sie sofort auf dem Pannenstreifen, halten Sie an und rufen Sie die Polizei. Denn nur die Polizei kann die Situation entschärfen und ändern, schliesslich steht man als Geisterfahrer auch auf dem Pannenstreifen immer noch in der falschen Fahrtrichtung.