Goldau: Rigi Bahnen AG muss Millionen investieren

Goldau Rigi Bahnen AG muss Millionen für Barrierefreiheit investieren Um dem Gesetz zur Behindertengleichstellung zu entsprechen, sind Umbauten nötig. 24.01.2023

Die Züge der Rigi Bahnen AG erhalten neue Perrons. Bild: Erhard Gick

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) hält fest, dass der öffentliche Verkehr bis spätestens im nächsten Jahr, ab Anfang 2024, barrierefrei und damit für körperlich eingeschränkte Personen grundsätzlich autonom nutzbar sein muss. Das stellt auch hiesige Bahnunternehmen vor eine grosse Herausforderung. Die Rigi Bahnen AG beispielsweise wird dafür grosse Investitionen tätigen müssen.

Es macht aber keinen Sinn, alle Bahnhöfe nach den gleichen Standards umzubauen, dabei müssen verschiedene Aspekte und die verschiedenen Voraussetzungen vor Ort berücksichtigt werden. Dazu Fabian Brühwiler, Verantwortlicher Bahninfrastruktur der Rigi Bahnen AG: «Bahnhöfe werden gemäss dem vom Bundesamt für Verkehr (BAV) genehmigten BehiG-Konzept umgesetzt, wo die jeweiligen Standorte definiert wurden. Kleine Stationen werden nicht umgebaut.» Bei der Rigi Bahnen AG erwarte man Investitionen von mehreren Millionen Franken, wie Brühwiler durchblicken lässt. Die Sanierung der Bahnhöfe werde etappenweise budgetiert und durchgeführt.

Für Rigi Staffel liegt die Baubewilligung vor

Anfang Oktober 2022 reichte die Rigi Bahnen AG ein Plangenehmigungsverfahren zur Sanierung des Bahnhofs Rigi Staffel bei der Gemeinde Arth ein. «Das Gesuch wurde durch das Bundesamt für Verkehr im letzten Jahr genehmigt», sagt der Bahninfrastrukturverantwortliche. Dieser Perronausbau wird in zwei Etappen ausgeführt, eine erste Etappe erfolgt von Mai bis Anfang Juli und die zweite Etappe von Mitte August bis Mitte Oktober.

In dieser ersten Phase wird das sogenannte Vitznauer Gleis erneuert. Dabei stellt sich die Frage, wie hoch die Kosten des Neubaus auf der Seite der Vitznau-Rigi-Bahn (VRB) sein werden und ob der Bund oder der Kanton Schwyz einen Betrag an die Baukosten beisteuert. Fabian Brühwiler sagt hierzu, dass man mit Kosten von rund 900'000 Franken rechne. Da es sich um keine ÖV-Erschliessung handle, gebe es auch keine Beiträge der öffentlichen Hand. «Wir müssen also für die Kosten selber aufkommen.»

Wunderschönes Wetter auf der Rigi. Auch hier müssen Investitionen für den Bahnhofumbau getätigt werden. Bild: Erhard Gick

Bis Ende 2023 müssten die Umbauten gemäss Forderung des Behindertengleichstellungsgesetzes realisiert sein. Alle Bahnhöfe – da ist die Rigi Bahnen AG bei Weitem nicht alleine – werden bis Ende des Jahres nicht umgebaut sein. Ist die Umsetzung aus Sicht des Bahnunternehmens auf der Königin der Berge realistisch? «Für die Stationen Vitznau, Staffel VRB und Kaltbad ja», sagt Fabian Brühwiler. Es müssen aber noch weitere Bahnhöfe angepasst und saniert werden. Brühwiler nennt da die Stationen Arth-Goldau, Kräbel, Staffel ARB, Kulm und Staffelhöhe.

Für Goldau liegt Vorabklärung auf

In Goldau muss der Bahnhof, obwohl er erst vor wenigen Jahren ganzheitlich erneuert wurde, verbreitert und auf die neuen Züge der Rigi-Bahnen AG angepasst werden. Dazu Fabian Brühwiler: «Die Projektierung läuft seit längerer Zeit und gestaltet sich sehr anspruchsvoll. Derzeit ist ein Vorabklärungsgesuch beim BAV in Prüfung, die Resultate daraus geben dann den weiteren Projekt-Fahrplan vor.» Wann also die ersten neuen Züge nach Goldau fahren, um Reisende auf die Rigi zu befördern, ist noch offen.

Ein ARB-Zug im Bahnhof Arth-Goldau. Bild: Erhard Gick

