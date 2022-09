Goldau Rigi Bahnen bekämpfen Unkraut mit Dampf Das Trassee zwischen Goldau und Rigi Kulm wurde mit einer neuartigen und umweltschonenden Methode bearbeitet. Erhard Gick Jetzt kommentieren 05.09.2022, 15.36 Uhr

Die neuartige, von den Rigi Bahnen AG zugemietete Dampfanlage, welche Unkraut umweltschonend bekämpft. Bild: Rigi Bahnen AG

Die Gleisanlagen einer Bahn sind nicht nur dazu da, um von A nach B zu fahren. Die Natur sucht sich das Bahntrassee als Nährboden für Unkraut. Das ist allerdings nicht erwünscht und das Unkraut muss bekämpft werden. Die Rigi Bahnen AG tut dies allerdings nicht mit Chemie, sondern mit einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Verfahren.

«Vergangene Woche wurde das Rigi Bahnen-Trassee zwischen Goldau und Rigi Kulm mit einer neuartigen und umweltschonenden Methode von Unkraut befreit. Dafür wurden auf einem Güterwagen hoch spezialisierte Geräte platziert, welche ein 130 Grad heisses Wasserdampfgemisch aufs Trassee spritzten», teilt Ivan Steiner, Leiter Marketing & Kommunikation der Rigi Bahnen AG mit. Die dafür benötigten Maschinen würden von einer Drittfirma je nach Bedarf angemietet, bestätigt Steiner auf Anfrage des «Boten».

Unkrautpflanze verdorrt nach der Behandlung mit Wasserdampf

Das Wasserdampfgemisch sorgt dafür, dass das Unkraut auf der bearbeiteten Oberfläche genauso bekämpft wird, wie das Wurzelwerk. Die zu behandelnden Trasseeflächen werden dazu laufend komplett abgedichtet, damit der austretende Dampf «eingeschlossen» ist. So wird eine über 100 Grad Celsius-Atmosphäre geschaffen, bei der das Wasser zwischen dem Verlassen der Düse und dem Auftreffen auf dem Boden nicht abkühlen kann.

Das Verfahren ist einzigartig. Die durch die Maschinen erzeugte Hitze löse in der Pflanze einen Eiweissschock aus, heisst es in einer Medienmitteilung der Rigi Bahnen. Dieser Schock zerstöre die Zellwand der Pflanze. In der Folge könne die Pflanze kein Wasser mehr aufnehmen, wodurch sie vertrocknet. Bei den Rigi Bahnen reihe sich diese Methode in zahlreiche Massnahmen ein, den Betrieb stetig nachhaltig zu entwickeln und zu verbessern.

