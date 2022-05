Bahnhof Arth-Goldau: Das ist geplant

Goldau Tieferer Rigi-Bahn-Turm, weniger Rodungen: Das ist beim Bahnhof Süd geplant Die Einsprachen sind abgeschrieben, der Rigi-Bahn-Turm wird weniger hoch, und der Abbruchvorentscheid ist getroffen. Erhard Gick Jetzt kommentieren 25.05.2022, 10.41 Uhr

An der Medienorientierung zugegen, von links: Andreas Schneider (Standortentwickler), Ruedi Beeler (Gemeindepräsident), Heimgard Vollenweider (Gemeinderätin) und Säckelmeister Marc Jütz. Bild: Erhard Gick

Heute und morgen werden auf der Entwicklungsachse Bahnhof Süd in Goldau noch keine neuen Bauten in den Himmel schiessen. Aber bezüglich der Entwicklung dieses künftig spannenden Bauprojekts für Wohnen, Arbeiten und Tourismus ist man einen grossen Schritt weitergekommen. Gestern präsentierte die Gemeinde Arth einen weiteren Meilenstein.

«Im Hinblick auf die Entwicklung der südlichen Seite des Bahnhofgebiets hat der Gemeinderat Arth am 16. Mai über die nötigen Änderungen von Zonen- und Erschliessungsplanung sowie über die vier Abbruchvorentscheidgesuche befunden», sagte gestern Gemeindepräsident Ruedi Beeler. Entscheidend: Auch das Amt für Wald und Natur (AWN) hat sich mit dem Thema beschäftigt.

Die Entwicklung Bahnhof Süd ist ein grosser Schritt weiter. 30 000 Quadratmeter sollen überbaut werden. Bild: Erhard Gick

18 Einsprachen intensiv behandelt und abgeschrieben

Der Weg war bisher steinig, den die Gemeinde Arth für das Entwicklungsgebiet Bahnhof Süd eingeschlagen hatte. Entsprechend erleichtert zeigten sich gestern Gemeindepräsident Ruedi Beeler und Gemeinderätin Heimgard Vollenweider, zuständig für die Planung innerhalb der Gemeinde. Im Rahmen von intensiven Abklärungen und eines Studienauftrags konnte die Gemeinde die zentrale Frage des Denkmalschutzes beziehungsweise des Erhalts von vier bekannten Gebäuden – des Rigi-Bahnen-Depots, des Luxram-Hauptgebäudes, der Milchküche und der Villa Sonnenheim – geklärt werden. «Die Luxram ist nicht mehr als Gebäude nutzbar. Aus denkmalpflegerischer Sicht sind die vier Gebäude wertlos», klärte Ruedi Beeler auf.

Im Sommer 2020 fand die öffentliche Auflage der Teilnutzungspläne «Bahnhof Süd» und «Schuttweg/Campus» sowie des Teilerschliessungsplans «Bahnhof Süd /Schuttweg/Campus» statt.

«Zehn Einsprecher reichten im Rahmen des Auflageverfahrens insgesamt 18 Einsprachen ein», hielt Beeler weiter fest. Um die sehr unterschiedlichen Einsprachen zu prüfen, waren aufwendige Zusatzabklärungen erforderlich, sodass der Gemeinderat und das kantonale Amt für Wald und Natur (AWN) erst vergangene Woche die Beschlüsse zu den Einsprachen und die dadurch erforderlichen Anpassungen fassen konnten. Innerhalb des Studienauftrags, an dem drei unabhängige Teams beteiligt waren, wurde auch geklärt, ob das umstrittene Gebäude Luxram in ein künftiges Projekt integriert hätte werden können. Alle kamen zum Schluss, dass die Quecksilber-Kontamination dermassen hoch liege, dass nur ein Abriss infrage kommt. Auch ein Neubach mit Einbezug eines Fassadenteils kommt nicht infrage, wie es an der PK hiess.

So sehen die Pläne im Detail aus Bild: Gemeinde Arth

Weniger Waldrodung und weniger hohe Gebäude

Bezüglich der Einsprecher und ihrer Anliegen ist man aber seitens der Gemeinde auch auf Kompromisse eingegangen. Das vor fünf Jahren beschlossene Zukunftsbild Bahnhof Süd von Goldau und der Campus ist aktualisiert worden.

«Die sogenannte Mythenachse, die bisher als eine Pflichtachse definiert wurde, also auch eine klar strukturierte Baumallee beinhaltete, wurde in eine normale Baulinie gewandelt. Das lässt mehr gestalterischen Freiraum », sagte Gemeinderätin Heimgard Vollenweider. «Damit dürfen Gebäude künftig von der Flucht zurückspringen. » Neue Erkenntnisse gibt es auch beim Bau des Rigi-Bahnen- Hochhauses. Dieses war bisher als maximal 55 Meter hohes Gebäude geplant. Dazu Heimgard Vollenweider: «Die Vorgaben zur Bebauungsstruktur wurden präzisiert, Hochhäuser auf 40 Meter Höhe reduziert», sagte Vollenweider. Mit den Rigi Bahnen AG sei eine entsprechende Vereinbarung für die Gebäudehöhen unterzeichnet worden. Auch für das Entwicklungsprojekt des Kantons, Campus/Schuttweg gibt es neue Erkenntnisse. Statt der ursprünglich 10900 Quadratmeter Wald müssen lediglich 7600 Quadratmeter gerodet werden, also rund ein Drittel weniger. Ein grosser Teil wird wieder aufgeforstet.

Weitere Rechtsmittel stehen offen

Für die Umsetzung des Zukunftsbildes konnte wiederum der bewährte Standortentwickler, Professor Andreas Schneider, gewonnen werden. Er hatte schon bei der Bahnhof-Entwicklung mitgewirkt. «Wir verfolgen im Perimeter Bahnhof Süd eine langfristige Entwicklung. Eine Etappierung ist möglich », sagte er. Der Weg war bisher steinig und könnte es auch bleiben. In einem nächsten Schritt haben die zehn Einsprechenden bis im Juni die Möglichkeit, gegen die vom Gemeinderat und AWN getroffenen Entscheide Rechtsmittel zu ergreifen. Noch vor den Sommerferien sollte absehbar werden, wann der Erschliessungsplan und die beiden Zonenplanänderungen in die Gemeindeversammlung und Urnenabstimmung gebracht werden können.

