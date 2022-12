Goldau: Neubau beim Tierpark auf gutem Weg

Goldau Tierpark ist bautechnisch und finanziell auf Kurs Im Juli 2023 kann bereits das Verwaltungsgebäude in Betrieb genommen werden. Ende Winter folgt die Aufrichte für die Besucherhalle. Erhard Gick Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Der Neubau des Tierparks Goldau schreitet termingerecht und zügig voran. Hinten links ist der Rohbau des Verwaltungsgebäudes zu sehen, rechts die Baute des Investors und links die Räume für Bergsturzmuseum und Besucherzentrum. Bild: Erhard Gick

An der Parkstrasse beherrscht momentan eine Grossbaustelle das Geschehen. Der Eingangsbereich des Tierparks Goldau ist schon kräftig in die Höhe geschossen. Wie das einst aussehen könnte und wie die Dimensionen der einzelnen Gebäude sind, kann man sich jetzt schon recht gut vorstellen.

«Wir sind tatsächlich gut auf Kurs. Unser Verwaltungsgebäude sollte bereits im Juli 2023 bezugsbereit sein. Seit rund einem Monat sind wir mit dem Innenausbau des Gebäudes beschäftigt. Jetzt planen wir im Detail, wer welches Büro erhalten wird und das Umzugs- und Schliessungskonzept, einfach alles, was es für einen Neubau braucht», sagt Joe Michel, Geschäftsleitungsmitglied des Tierparks Goldau und für die Infrastruktur des Parks zuständig.

18 Millionen für die Bereicherung der Gäste und der Einheimischen

Beim Tierpark Goldau ist die Vorfreude gross, lässt Joe Michel weiter durchblicken. Hier entstünden attraktive und nachhaltige Arbeitsplätze im Verwaltungsgebäude. Betrachtet man die Gesamtbaustelle beim neuen Tierparkeingang, so ist man gegenüber dem Bauprogramm leicht in Verzug. «Das steht mit dem Aushub der riesigen Baustelle in Zusammenhang. Wir haben dort weit mehr riesige Felsblöcke vorgefunden. Es musste mehr gesprengt werden als geplant. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir am Endtermin Ende 2023, Anfang 2024 festhalten können», verspricht Joe Michel.

Beim Tierpark Goldau rechnet man mit Gesamtkosten von 18 Millionen Franken, mit eingerechnet sind da auch das Bergsturzmuseum und die Zauberhalle, wobei diese Projekte separat finanziert werden und rund 2 Millionen Franken ausmachen. «Wir liegen derzeit leicht über dem Kostenvoranschlag. Das hat mit den Mehrkosten beim Untergrund zu tun, aber auch mit einer Verteuerung der Materialien. Aber allgemein sind wir gut auf Kurs», versichert Joe Michel. Im Frühling wird dann mit der mächtigen Holzkonstruktion des Zauberwaldes beziehungsweise der riesigen Besucherhalle begonnen. Die Bodenplatte ist bereits gegossen. «Bei schönem Frühlingswetter können wir mit dem anspruchsvollen Hochbau dann beginnen», hält Joe Michel weiter fest.

Grösstes Bauprojekt in der Tierparkgeschichte

Beim Bau des Tierparkeingangs handelt es sich um das grösste Bauprojekt in der bald 100-jährigen Geschichte des Natur- und Tierparks Goldau. Die «Grüne Gans» war bisher das grösste Projekt. Dort wurden rund 9 Millionen Franken verbaut, jetzt ist es der doppelte Betrag. «Für unseren Park ist es zweifelsohne das Jahrhundertbauwerk überhaupt», hält Geschäftsleitungsmitglied Joe Michel weiter fest. «Aber man muss das in Relation sehen. Hier tun wir alles dafür, um dem Gast ein rundum aussergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Unsere Besucherinnen und Besucher werden hier mit dem Bergsturzmuseum, dem Zauberwald und einem deutlich attraktiveren Eingangsbereich einen Mehrwert erhalten.»

Joe Michel erwähnt aber auch die einheimische Bevölkerung. «Wir verzichten auf rund 60 Parkplätze im neuen Eingangsbereich. Dafür gestalten wir eine Piazza, die auch für die Gemeinde und die Bevölkerung attraktiv sein wird. Wir planen auf der Piazza kleine Märkte, einen Weihnachtsmarkt, einen lebendigen Platz, auch zusammen mit den Vereinen», verspricht Joe Michel. Ideen sind bereits vorhanden. Diese würden jetzt vertieft ausgearbeitet, das Dorfleben und die Events würden aber nach der Vollendung des Neubaus nicht zu kurz kommen.

