Goldau Nach tödlichem Kampf: Tierpark sucht europaweit nach einer Bärin Zwei Bären leben derzeit noch im Tierpark Goldau. Für die Zucht will man eine bis zwei Bärinnen finden. Das ist ziemlich schwierig. Erhard Gick Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Der 14-jährige männliche Syrische Braunbär Takis hat letzte Woche die 31-jährige Bärin Laila in der Stallung der Bärin angegriffen. In der Folge musste die Bärendame eingeschläfert werden. Wie gehts es nun mit der Bärenanlage weiter? Der Tierpark Goldau fühle sich verpflichtet, etwas für die Arterhaltung des Syrischen Braunbären beizusteuern, sagte Tierpark-Tierarzt Martin Wehrle gegenüber dem «Boten der Urschweiz».

Im Tierpark Goldau will man bald wieder Syrische Braunbären züchten. Erhard Gick

Im Natur- und Tierpark Goldau leben derzeit noch zwei Bären: Takis und das Weibchen Maya. Weil die beiden verwandt sind, kann dieses Weibchen nicht zur Zucht verwendet werden. In der freien Wildbahn gibt es noch Syrische Braunbären, beispielsweise in der Türkei oder in Armenien. Wehrle:

«Wir wollen für die Zucht im Tierpark aber keine Bären aus der Wildnis. Entsprechend schwierig gestaltet sich die Suche nach geeignetem Zuchtmaterial»

Tierarzt weist Kritik von Tierschützern zurück Es sei ein natürliches Verhalten, dass junge Männchen alte, nicht mehr fortpflanzungsfähige Weibchen, die der Arterhaltung nicht mehr dienen, von ihren Artgenossen angegriffen werden, um jüngeren Tieren Platz zu machen. Dies sagten die Verantwortlichen des Tierparks nach dem tödlichen Vorfall letzte Woche. Dass es sich um ein natürliches Ereignis handelt, welches auch in der freien Wildbahn vorkommen könne, dem hat der Bärenexperte Reno Sommerhalder widersprochen. «Für uns ist es befremdend, dass jemand, der sich für Bären engagiert, eine andere Institution angreift, welche dieselben Ziele verfolgt», sagt Tierpark-Tierarzt Martin Wehrle auf Anfrage. Er attestiere Sommerhalder, dass er sich für Bären einsetze, aber «Bären in der Natur und in der Zoohaltung sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe». Wehrle hätte von einem Experten zumindest erwartet, dass er sich erkundigt hätte, was genau vorgefallen sei. «Wenn er diese Art von Propaganda braucht, ist der Sache nicht gedient. Er redet von Wissenschaft, er ist aber kein Wildbiologe. Ich erwarte mehr Respekt für unsere anerkannte Arbeit», so Martin Wehrle. (eg)

Die Möglichkeiten, in einem europäischen Zoo fündig zu werden, sei klein, sagt Wehrle. Zwar gebe es in Europa rund 20 Zoos mit Syrischen Braunbären, aber:

«In europäischen Zoos gibt es praktisch keine Bärenweibchen mehr, oder sie sind mit unseren Bären verwandt oder sterilisiert.»

Die vorhandenen Bären sind demnach für eine Zucht mit Takis nicht geeignet. Der Tierpark-Tierarzt hofft nun, in Armenien fündig zu werden: «Dort gibt es auf einer Auffangstation ein bis zwei Weibchen, die für uns in Frage kommen würden.» Vorgängig gehe es jetzt darum, die Genetik der Bären zu klären, ob es sich auch um echte Syrische Braunbären handelt. «Ich bin zuversichtlich. Was ich anhand von Fotos und Nachweisen sehe, stimmt mich positiv», sagt er weiter. Notfalls würde er auch zur Klärung nach Armenien fliegen.

Spezielle Transportbedingungen und teure Fracht

Ganz so einfach wäre dann allerdings eine Überführung der Bären in die Schweiz nicht. Martin Wehrle rechnet mit Kosten von gegen 20'000 Franken pro Bär für den Transport. Der Preis für die Tiere ist da noch nicht eingerechnet. «Es ist klar, dass wir die unter erschwerten Bedingungen arbeitende Auffangstation entsprechend entlöhnen müssten. Die leisten hervorragende Arbeit in einem politisch heiklen Umfeld», hält Wehrle fest.

Wird man sich einig, müssten die Tiere wohl in einem speziellen Frachtflugzeug und Transportgefäss transportiert werden. Dafür kommen nur der Frühling und der Herbst in Frage. Im Winter sind die Bären im Winterschlaf, im Sommer ist es für einen Transport zu heiss. Und weil Armenien kein tollwutfreies Land ist, müssten die Tiere zuerst in Quarantäne. «Uns geht es um den Artenschutz und um die Erhaltung der Tiere, dafür setzen wir uns ein und nehmen den Aufwand auf uns», sagt Martin Wehrle.

