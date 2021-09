Grillkohle: Schwyzer Korporation steigt in Köhlerei ein.

Marktlücke Grillkohle aus Schwyz – eine Korporation steigt in die Köhlerei ein Nur ein Prozent der in der Schweiz verbrauchten Grillkohle wird im Inland produziert. Die Oberallmeindkorporation Schwyz will dies ändern. Als Vorbild dient das Napfgebiet. Franz Steinegger 11.09.2021, 05.00 Uhr

Die Oberallmeindkorporation Schwyz (OAK) ist reich an Wald und hat ein neues, sinnvolles Geschäftsfeld entdeckt, das auch der globalen Umwelt zugutekommt. Nach einem Jahr Vorversuchsbetrieb ersucht sie nun um die definitive Bewilligung für den Betrieb eines «Retortenofens für die Kohleherstellung», wie es im Amtsblatt heisst. Damit lässt sich aus frischem, getrocknetem Hartholz von Laubbäumen Holzkohle für den Grill herstellen.

Martin Baumgartner (links) mit einem Holzkohleteil, das aus getrockneten Scheitern hergestellt wird . Rechts Thomas Hediger, seit Anfang September neuer Bereichsleiter Forst der Oberallmeindkorporation Schwyz. .Bild: Franz Steinegger

Die Idee dazu kam schon vor mehreren Jahren auf. Die OAK hat sie schliesslich zur Produktionsreife vorangetrieben. Dabei gilt es nicht nur die strengen gesetzlichen Vorschriften einzuhalten – beispielsweise die Luftreinhalteverordnung oder die Verpflichtung zur Nutzung der Abwärme. Ebenso aufwendig ist das Erlernen des Prozesses, wie aus einem Holzscheit Holzkohle hergestellt werden kann.

Unsere Grills werden teils mit Tropenholz beheizt

Damit stösst die OAK in eine Marktlücke vor: «In der Schweiz wird sehr viel Grillkohle verbraucht, doch nur ein Prozent wird im Inland produziert. Es stammt unter anderem von den elf Kohlplätzen um Romoos und Bramboden im Napfgebiet», erklärt Martin Baumgartner, Betriebsförster der OAK. Erweiterungen im Kanton Luzern scheiterten bisher an den strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Eigentlich unverständlich, denn die importierte Ware ist teilweise von zweifelhafter Herkunft: aus dem Osten und aus Billiglohnländern. So wird auf unseren Grills auch Tropenholz aus Urwäldern verfeuert oder Holz aus illegalen Nutzungen – nachweislich, wie Nachforschungen von WWF und «Kassensturz» an den Tag brachten.

Die Nachfrage nach einheimischer Holzkohle ist gross und kann mit dem heutigen Ausstoss nicht befriedigt werden. Jetzt springt die Oberallmeindkorporation in diese Lücke, allerdings mit einem verhaltenen Start. Der Betriebsförster erklärt:

«Wir werden vorerst mit einer Retorte, einem Eisenkübel, beginnen, womit wir pro Werktag etwa 200 Kilogramm Holzkohle herstellen können.»

Als Ausgangsmaterial dienen einheimische Holzscheiter aus frischem, aber getrocknetem Holz von Laubbäumen. Der Kessel wird mit Holz auf Betriebstemperatur gebracht. Die freie Prozesswärme wird für die Holztrocknung verwendet. «Die Versuche haben gezeigt, dass es möglich ist, sämtliche gesetzlichen Vorgaben einzuhalten», unterstreicht Baumgartner. Als Standort wird der OAK-­Forsthof im Selgis in Ried-Muota­thal gewählt, der Hauptstützpunkt des Forstbetriebes der Oberallmeindkorporation. So können Synergien genutzt werden.

Erst Erfahrungen sammeln, dann weiter ausbauen

Wenn die kantonale Bewilligung vorliegt, will die OAK vorerst 1 bis 2 Prozent des Inlandbedarfs abdecken, «im Premiumbereich», wie Baumgartner nachschiebt. «Von uns gibt es nur hochwertige Kohle: trockene, grosse Stückigkeit mit einem hohen Kohlenstoffanteil, also einem guten Brennwert – und sie erzeugen keinen Rauch.»

Warum steigt die Oberallmeind nicht gleich im grossen Stil ein, wenn die Nachfrage vorhanden ist? «Mit dem Verschwinden der Köhlerei in Westeuropa ist viel Wissen verloren gegangen. Das müssen wir uns jetzt wieder schrittweise aneignen», erklärt Baumgartner. So sollen durch Erfahrung gewonnene neue Erkenntnisse die Produktion sukzessive optimieren, womit der Ausstoss stufenweise hochgefahren werden könne – so zumindest die Vision.