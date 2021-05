Grosser Mythen Tödlich verunglückter Berggänger war schon über 100 Mal auf dem Gipfel Der 57-jährige Einheimische, der am Donnerstag am Grossen Mythen tödlich abgestürzt ist, galt als sehr erfahren. Er gehörte dem exklusiven Club jener Berggänger an, die den Schwyzer Hausberg mehr als 100 Mal bestiegen haben. Geri Holdener 29.05.2021, 08.05 Uhr

Rot eingekreist der Fundort der Person. Bild: Webcam

Der schwarze Auftakt zur Sommersaison auf dem Grossen Mythen macht nicht nur Alpinisten betroffen. Eben gerade konnte die Saison endlich eröffnet werden. Das Gasthaus oben auf dem Gipfel steht nach einem schneereichen Winter und Frühling seit dem 19. Mai offen. Die Fahne ist gehisst, die Ketten entlang des Weges sind montiert, alles ist geräumt und freigegeben.

Am gestrigen Donnerstagabend kam es zum traurigen Unglück. Ein 57-Jähriger aus dem Raum Schwyz wollte um etwa 18.30 Uhr auf dem Bergweg hinunter ins Tal. Gleich unterhalb des Gipfels stürzte er aus ungeklärten Gründen über ein Felsband in die Tiefe und erlitt beim Sturz aus 400 Metern Höhe tödliche Verletzungen.

Fragen gibt es noch viele. Es bleibt vorerst völlig unklar, wie es zur Tragödie kommen konnte. Die Ermittlungen laufen. Der Schwyzer Polizeisprecher Florian Grossmann: «Die Alpine Einsatzgruppe der Kapo Schwyz stand am Freitag am Berg im Einsatz.» Die Polizisten suchten nach Spuren, die Aufschluss über den Hergang machen könnten.

Gleichzeitig stieg am Freitagmorgen der Polizei-Helikopter der Zürcher Kollegen in die Luft. Bei idealen Sichtbedingungen konnte von oben das Felsband fotografiert werden. Am Vorabend wäre das nur schon aus Witterungsgründen nicht möglich gewesen. Der Gipfel der Mythen war zum Zeitpunkt des Absturzes in den Wolken versteckt. Es war nass und kühl. Die Steine entlang des Wegs waren höchstwahrscheinlich glitschig. Es wird Gegenstand der Untersuchungen sein, ob der 57-jährige, sehr erfahrene Berggänger allenfalls unglücklich ausgerutscht ist.

Der Verstorbene war ein Routinier. Als Stammgast besuchte er schon über 100 Mal den Mythengipfel. Er gehört, wie eine Handvoll weitere Mythenfreunde, dem exklusiven 100er-Club an. Das Opfer kannte den Hausberg und dessen Tücken bestens. Er soll einmal an einem einzigen Tag den Mythen 13 Mal bestiegen haben.