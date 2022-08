Axenbaustelle musste wegen Steinschlaggefahr geschlossen werden

Gumpisch Wegen Steinschlaggefahr: Axenbaustelle musste geschlossen werden Risikobaustelle am Axen: Die Arbeiten am Gumpisch sollen heute wieder aufgenommen werden. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 03.08.2022, 08.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist nicht nur der Verkehr, der bei einer Schliessung der Axenstrasse beeinträchtigt wird, sondern auch die Baustelle am Gumpisch. Hier gelten dieselben Sicherheitsvorschriften wie für die Strasse, und wenn Steinschlag droht, kann nicht gearbeitet werden. So geschehen auch am Dienstag, als die Axenstrasse bis mittags um 11 Uhr wegen Steinschlaggefahr gesperrt werden musste.

Mitarbeiter der Baufirma entschieden, die Arbeiten erst am Mittwoch 8. August 2022 weiterzuführen. Bild: Andreas Seeholzer, Bote der Urschweiz

Am Montag stellten die Überwachungsinstrumente um 23.50 Uhr Geländebewegungen im Bereich Gumpisch fest, in der Folge lösten auch die Sensoren der Schutznetze oberhalb der Axenstrasse Alarm aus. Die Axenstrasse wurde gesperrt. Fachspezialisten beurteilten die Lage am Dienstag. Die Situation habe sich stabilisiert, heisst es in einer Mittelung des Astra vom Dienstag.

Das Überwachungs- und Alarmsystem sei teilweise beschädigt worden, für die Reparaturarbeiten wurden Techniker aufgeboten. Bis das System wieder vollständig in Betrieb genommen werden könne, werde ergänzend ein Beobachtungsposten eingesetzt. Dank dieser Überbrückungsmassnahme konnte die Axenstrasse am Dienstag wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Arbeiten auf der Baustelle nicht aufgenommen

Was für den Strassenverkehr gilt, kann aber nicht automatisch für die Baustelle angewendet werden. Am Gumpisch wird seeseitig parallel zur bestehenden Axenstrasse auf einer Länge von 150 Metern eine Hilfsbrücke erstellt. Bis Mitte 2023 soll diese fertig sein. Mit der Fertigstellung der Hilfsbrücke beginnt das Erstellen eines Schutzdamms und nachfolgend der Bau einer Galerie. Mit dem Bau der Galerie wird die Axenstrasse ab 2030 markant sicherer.

Bis es aber so weit ist, bleibt auch die Baustelle der latenten Gefahr von Steinschlag ausgesetzt. Darum werden jeweils Wetterprognosen gemacht, ob überhaupt gearbeitet werden kann. Wenn sich dann im Hang dennoch Steine bewegen und Sensoren auslösen, muss die Baustelle geräumt werden.

Wenn oben der Alarm rausgeht, bekommen die Sicherheitsleute unten auf der Strasse via Funk den Alarm, und sie warnen die Bauarbeiter mit einem Kompressorhorn. Die Arbeiter, die mit schwerem Gerät arbeiten, müssen immer Sichtkontakt zu einem anderen Mitarbeiter aufrechthalten. So können auch jene, die das Kompressorhorn nicht hören, sofort reagieren. Wenn sich oben Steine lösen, dauert es 20 Sekunden, bis diese auf der Strasse auftreffen.

Am Dienstag haben die Verantwortlichen der Baufirma entschieden, die Arbeiten erst am Mittwoch weiterzuführen. Da es immer wieder zu Alarmsituationen komme, könne die Baustelle vom Arbeitsablauf her gar nicht betreten werden. Bis am Mittwoch soll das Alarmsystem wieder vollständig instand gestellt sein. Hinzu kommt, dass Arbeitsabläufe jeweils zu Ende geführt werden müssen. Ein solcher Ablauf konnte ab Dienstagmittag zeitlich nicht mehr fertig gestellt werden, die Wiederaufnahme der Bauarbeiten wurden darum auf Mittwoch verschoben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen