Handball Krienser schöpfen nach knappem Sieg gegen RTV Basel Zuversicht Mit einem 28:26 gegen Basel holt sich der HC Kriens-Luzern den ersten Saisonsieg. Auch gegen den Underdog mussten die Zentralschweizer aber lange zittern. Stephan Santschi 19.09.2021, 09.24 Uhr

«Ich bin sehr glücklich, wir sind alle erleichtert.»

Goran Perkovac, der Trainer des HC Kriens-Luzern, atmete am Samstagabend kräftig durch. Gerade hatte sein Team gegen den RTV Basel dank eines 28:26-Siegs die ersten Punkte der noch jungen QHL-Saison eingefahren. Niederlagen gegen St. Gallen und Bern, das klare Aus in der 1. Qualifikationsrunde zur European League gegen Benfica und viele Absenzen haben die Zentralschweizer in den letzten Wochen kräftig durcheinandergewirbelt. «Die Verunsicherung war spürbar», sagte Perkovac. Erst in den Schlusssekunden machte Hleb Harbuz mit dem letzten Treffer gegen Basel den Deckel drauf.

Hleb Harbuz, hier im Spiel gegen die Kadetten Schaffhausen. Bild: Daniela Frutiger / Freshfocus

Nervös und hektisch hatte die Partie schon begonnen, eine halbe Minute war gespielt, da musste der Krienser Abwehrchef Aljaz Lavric erstmals auf der Strafbank Platz nehmen. Nach zwei Minuten verschoss Harbuz den ersten Penalty, nach sechs Minuten lag der Gastgeber mit 1:4 hinten. Ein starker Rok Zaponsek im Tor ermöglichte den Luzernern hernach aber eine Stabilisierung ihres Spiels, mehrmals parierte der Slowene gegnerische Abschlüsse, nach 12 Minuten hatten sie das Skore zu ihren Gunsten gedreht (6:5).

Spielmacher Janus Lapajne ist in starker Form

Im Anschluss entwickelt sich ein ausgeglichenes, hart umkämpftes Duell, in dem Kriens-Luzern meistens vorlegte, sich aber nie abzusetzen vermochte. «Wir waren nicht sattelfest in diesen 60 Minuten», monierte Perkovac. «Wenn wir auf drei Tore wegzogen, leisteten wir uns Unkonzentriertheiten und verloren den Vorsprung wieder.» Einer, der die Pace konstant hochhielt, war Janus Lapajne. Der 26-jährige Spielmacher, der seit seiner Ankunft in Kriens im Jahr 2020 nicht nur mit Lob überschüttet wird, war Taktgeber, Passspieler und Torschütze in Personalunion. Sechs Treffer und zahlreiche Assists hatte er am Ende auf dem Konto, womit er seine starke Form der jüngeren Vergangenheit eindrücklich untermalte.

Ein anderer, der eher unerwartet positiv auffiel, war Hleb Harbuz. Der linke Aufbauer, von Perkovac oft auf die Ersatzbank degradiert und zuletzt mit einer Bänderverletzung im Fuss ausgefallen, kam nach der Pause auf den Platz und liess seine Klasse nicht nur vom Penaltypunkt aufblitzen. «Janus war unsere treibende Kraft, alles ging von ihm aus. Hleb ist noch nicht ganz fit, ihn hätte ich am liebsten nicht gebracht, doch er hat es sehr gut gemacht», lobte Perkovac.

Ike Cotrina bedauert die verpasste Chance

Basel, das ebenfalls zahlreiche Absenzen zu beklagen hat, gab allerdings nicht klein bei. Es profitierte von der Unachtsamkeit von Lavric, der sich in der 51. Minute ungeschickt die dritte Zweiminutenstrafe und damit die rote Karte einhandelte. Angeführt von den wurfgewaltigen Rückraumspielern Aleksander Spende und Jorge Paban Lopez schaffte der RTV vier Minuten vor Schluss nochmals den Ausgleich (26:26). «Wir hätten mindestens einen Punkt holen können, das ist sehr schade», fand Ike Cotrina, Basels Trainer mit Vergangenheit in Stans, Nottwil und Kriens.

Dass die Basler mit leeren Händen nach Hause zurückkehren mussten, lag daran, dass HCKL-Goalie Zaponsek am Ende einer ungenügenden zweiten Halbzeit wieder zu seinen Stärken fand, Abschlüsse von Spende und Igor Cagalj entschärfte und seinen Teamkollegen den Weg zum Sieg ebnete. «Wir haben es geschafft, in einer schwierigen Situation Punkte zu holen, das kann uns für die Zukunft Zuversicht geben», resümierte Perkovac.

Kriens-Luzern – RTV Basel 28:26 (14:14)

Krauerhalle. – 350 Zuschauer. – SR Brunner/Salah. – Strafen: 5-mal 2 Minuten plus rote Karte für Lavric (51./3-mal 2 Minuten) gegen Kriens-Luzern, 6-mal 2 Minuten gegen Basel.

Kriens-Luzern: Zaponsek (12 Paraden); Wanner (2 Tore), Vekic (3), Lapajne (6), Oertli (2), Langenick (2), Sikosek Pelko (3), Lavric; Harbuz (9/6), Schlumpf (1), Buob.

Basel: Willimann (10 Paraden)/Kühner; Stamenov, Paban (10 Tore), Spende (8/2), Berger (2), Dietwiler (1), Cagalj (4), Esono; Mauron (1).

Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Gavranovic, Orbovic, Idrizi, Delchiappo (verletzt), Eicher (krank), Rellstab (nicht eingesetzt). Basel ohne Krause, Khadkevich, Voskamp, Basler (alle verletzt). Willimann pariert Penalty von Harbuz (3./0:0). Zaponsek pariert Penalty von Spende (33./14:14).