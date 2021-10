Dario Bürgler: «Fans machen Stimmung, nicht das Stadion»

HC Ambri-Piotta «Die Fans machen die Stimmung und nicht das Stadion»: Dario Bürgler zieht Zwischenbilanz Der Brunner Dario Bürgler (33) spielt seine erste Saison für den HC Ambri-Piotta. Er zieht eine Zwischenbilanz. Robert Betschart Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Am Dienstagabend waren Sie mit einem Tor und einem Assist der Matchwinner beim 3:1-Sieg über Langnau und brachten die Nuova Valascia zum Beben. Wie haben Sie das erlebt?

Es war sehr wichtig, dass wir das Spiel nach dem 0:1-Rückstand noch drehen konnten. Entsprechend gross war natürlich die Freude. Den Sieg mit den Fans zu feiern war ein sehr schönes Erlebnis.

Es wurde ja im Vorfeld der Saison viel darüber geschrieben, ob der Mythos Ambri auch im neuen Stadion weiterlebt. Wie nehmen Sie das als Spieler war?

Halle hin oder her. Ich finde, dass die Fans die Stimmung machen und nicht das Stadion. Ich habe zwar die Heimspiele in der Valascia nicht als Ambri-Spieler miterlebt, aber ich glaube, die Konstruktion des neuen Stadions passt und es kann ebenfalls so richtig Laut werden. Es herrscht eine sehr gute Atmosphäre.

Ambri hält sich momentan im Mittelfeld und liegt auf Platz sieben. Wie sind Sie mit der Saison bis anhin zufrieden?

Ich denke, wir dürfen mit der Leistung durchaus zufrieden sein. Die Saison ist aber noch lange und wir müssen an unserer Konstanz arbeiten. Wir hatten schon mal eine Niederlagen-Serie von vier Spielen. Das mag es nicht leiden und deshalb müssen wir weiterhin hart arbeiten.

Sie wurden nach Ambri geholt, um wichtige Tore zu erzielen. Das ist Ihnen gegen Langnau gelungen. Das war diese Saison aber nicht immer der Fall und haben nach 18 Spielen 5 Tore und 2 Assists auf dem Konto. Wie lautet ihre persönliche Zwischenbilanz?

Diese Statistiken sind das Spannendste für die Zuschauer und die Medien. Ich versuche immer das grosse Ganze zu sehen. Da denke ich, konnte unsere Sturmlinie mit Heim und Kneubühler bis anhin viele gefährliche Aktionen kreieren. Das Glück im Abschluss blieb uns aber eine Zeit lang verwehrt. Wir müssen in jedem Spiel dran bleiben und an uns glauben. Irgendwann fällt die Scheibe rein. Wo wir uns allerdings verbessern müssen, ist das Powerplay. Da müssen wir effizienter werden.

Dario Bürgler (blaues Dress) checkt den Luganesi Bernd Wolf in der Gottardo Arena (auch Nuova Valscia gennant) in die Bande. Bild: Keystone

Tessiner Derbys haben immer einen speziellen Charakter. Sie sind ja von Lugano nach Ambri gewechselt. Wie war das für Sie, nun für Ambri gegen ihren ehemaligen Club aufzulaufen? Mussten Sie sich von Lugano-Fans gar böse Worte anhören?

Das stimmt. Das erste Derby gegen meinen ehemaligen Club, meine ehemaligen Kollegen und das noch im neuen Stadion von Ambri war für mich schon sehr speziell. Und auch vom gesamten Umfeld bekommt man jeweils zu spüren, wie gross die Bedeutung dieser Spiele ist. Umso wichtiger war es für uns, dass wir das dritte Derby gewinnen konnten. Negative Stimmen habe ich glücklicherweise keine wahrgenommen.

Im Kanton Schwyz gibt es viele Ambri Fans. Spüren Sie seit dem Wechsel zu den Leventinern, dass Sie beispielsweise von mehr Leuten aus der Region angesprochen werden? Oder haben Sie gar Jugendfreunde, welche Anhänger von Ambri sind?

Ja, am Samstag kommen beispielsweise ein paar Kollegen aus Brunnen und der Region ans Spiel. Weiter ist auch der Vater eines sehr guten Jugendkollegen immer an den Spielen. Er ist schon sein ganzes Leben Ambri-Fan. Auch mein Vater war kürzlich an einem Spiel und erzählte mir, dass er einige Leute aus der Region angetroffen hat. Mein ehemaliger Seklehrer sah ich kürzlich ebenfalls im Stadion. Solche Sachen freuen mich natürlich extrem.