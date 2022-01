Helikoptereinsätze Dieser Innerschwyzer hilft dabei, Waldbrände in Chile zu bekämpfen Für die Küssnachter Heliswiss International AG ist Pilot Bruno Inderbitzin aus Morschach fast weltweit im Einsatz, aktuell in Südamerika. Bote.ch Jetzt kommentieren 03.01.2022, 23.28 Uhr

Die Heliswiss International AG mit Sitz in Haltikon bei Küssnacht steht mit ihren Grosshelikoptern in weiten Teilen der Welt im Einsatz. Da werden nicht nur Transport- und Montageflüge ausgeführt, sondern die leistungsfähigen Schwerlasthelikopter kommen auch bei der Brandbekämpfung zum Einsatz und können pro Flug bis zu 5000 Liter Wasser mitführen.

Einer ihrer routinierten Piloten ist Bruno Inderbitzin, der in Südafrika aufwuchs und sich zum Helikopterpiloten ausbilden liess. Er zählte bald zu den Spezialisten für schwierige Transportflüge.

Bruno Inderbitzin reiste nach Santiago de Chile, wo er mit dem Schwerlasthelikopter Kamov Waldbrände bekämpft. Bild: PD

Nach 2015 zog es ihn mit seiner Frau nach Morschach zu seinen Eltern, welche zuvor 40 Jahre lang in Südafrika gelebt hatten. Mit 39 Jahren musste er in der Schweiz nochmals Theorie in vielen Fächern büffeln. Heute besitzt der inzwischen 41-Jährige das Flugbrevet «Airline Transport Pilot Licence» mit Nachtflug- und Gebirgsausbildung.

21 Tage lang Waldbrände in Chile bekämpfen

Seit 2017 ist Bruno Inderbitzin Project Manager und Pilot bei der Heliswiss International AG in Haltikon und fliegt den russischen Heli Kamov, welcher als Lasthelikopter fast auf der ganzen Welt eingesetzt wird.

Inderbitzins Einsätze sind gefragt. Nun flog er für Heliswiss nach Santiago de Chile. Dort ist Hochsommer, und an zahlreichen Orten wüten heftige Waldbrände. Inzwischen ist er in der chilenischen Hauptstadt eingetroffen, hat den in Chile stationierten Kamov übernommen und wird während 21 Tagen für Waldbrandbekämpfung einsatzbereit sein.

Ernst Immoos

